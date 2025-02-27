TTJA подал в полицию заявление о преступлении в отношении Kon Tiki Reisid. За несостоявшиеся туры смогут вернуть только 55%
В Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) поступило 621 заявление с требованием возврата денежных средств, уплаченных Kon Tiki Reisid OÜ. Туристы, своевременно подавшие обоснованные претензии, получат в течение одной недели компенсацию в размере 55% от стоимости путевок. TTJA подал в Департамент полиции и погранохраны заявление о возможном мошенничестве или обмане со стороны компании Kon Tiki Reisid OÜ.
„Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации, когда сотни людей остались без поездки, и, как стало сейчас ясно, вернуть полную сумму потраченных средств невозможно. Мы связались с каждым отправившим заявку потребителем, чтобы разъяснить ситуацию и рассказать о дальнейших вариантах действий. Кроме того, мы подали в Департамент полиции и погранохраны заявление о преступлении в отношении Kon Tiki Reisid OÜ, чтобы расследование помогло выявить возможные признаки мошенничества или аферы в коммерческой деятельности предпринимателя“, — пояснила руководитель отдела предпринимательства TTJA Мерике Коппель.