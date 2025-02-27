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27.02.2025, 10:48

TTJA подал в полицию заявление о преступлении в отношении Kon Tiki Reisid. За несостоявшиеся туры смогут вернуть только 55%

 
Kon Tiki предоставлял Департаменту ложную информацию.
Kon Tiki предоставлял Департаменту ложную информацию.
ФОТО: EE arhiiv | Delfi Meedia

В Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) поступило 621 заявление с требованием возврата денежных средств, уплаченных Kon Tiki Reisid OÜ. Туристы, своевременно подавшие обоснованные претензии, получат в течение одной недели компенсацию в размере 55% от стоимости путевок. TTJA подал в Департамент полиции и погранохраны заявление о возможном мошенничестве или обмане со стороны компании Kon Tiki Reisid OÜ.

„Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации, когда сотни людей остались без поездки, и, как стало сейчас ясно, вернуть полную сумму потраченных средств невозможно. Мы связались с каждым отправившим заявку потребителем, чтобы разъяснить ситуацию и рассказать о дальнейших вариантах действий. Кроме того, мы подали в Департамент полиции и погранохраны заявление о преступлении в отношении Kon Tiki Reisid OÜ, чтобы расследование помогло выявить возможные признаки мошенничества или аферы в коммерческой деятельности предпринимателя“, — пояснила руководитель отдела предпринимательства TTJA Мерике Коппель.

Туристическая компания Kon Tiki Reisid OÜ имела действующие гарантии на общую сумму 860 000 евро. Страховка была оформлена компанией Gar-Bo Försäkring AB. Поскольку общая сумма обоснованных и своевременно поданных претензий составляет около 1,5 млн евро, денег для выплаты оказалось недостаточно.

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