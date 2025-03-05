„airBaltic оштрафовал на 30 евро!“ Читатель жалуется, что его ручную кладь впервые взвесили: правила поменялись?

„Я часто пользуюсь услугами авиакомпании airBaltic. Хоть билеты на лоукостеры чаще дешевле, но считал важным поддержать „своих“. К тому же airBaltic отличался более лояльным подходом к ручной клади — допускал небольшой чемодан или рюкзак и еще сумочку с айпадом. Главное, чтобы кладь умещалась под передним сидением, — сообщил порталу Delfi Александр П. — Посадка всегда шла без лишнего стресса. У boarding-стойки стояла лишь рамка для соблюдения размеров, но и ее применяли редко — для тех, кто совсем уж вышел за пределы разумного. А тут у меня рюкзак взвесили и буквально за пару килограммов перевеса взяли штраф 30 евро. Неужели из-за финансовых проблем компании поменялись правила?“