Гора крестов в Литве популярна днем, но мало кто знает, что там вас ждут и ночью: эксклюзивный тур, от которого по коже бегут мурашки

Казалось бы, все, что хочется сделать холодным зимним вечером, так это завернуться в одеяло с чашкой чая в руке и посмотреть какой-нибудь фильм. Или сериал. Но я поступила совершенно наоборот: несмотря на сильный ветер и проливной дождь, я оказалась на Горе Крестов. Оказывается, здесь проходят экскурсии не только днем, но и в темное время суток – и в последнем случае это гораздо страшнее.