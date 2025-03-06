Новости
06.03.2025, 11:17

Гора крестов в Литве популярна днем, но мало кто знает, что там вас ждут и ночью: эксклюзивный тур, от которого по коже бегут мурашки

 (1)
Эма Милюнайте, delfi.lt
ФОТО: Fоtо: Jonas Balčiūnas | Delfi

Казалось бы, все, что хочется сделать холодным зимним вечером, так это завернуться в одеяло с чашкой чая в руке и посмотреть какой-нибудь фильм. Или сериал. Но я поступила совершенно наоборот: несмотря на сильный ветер и проливной дождь, я оказалась на Горе Крестов. Оказывается, здесь проходят экскурсии не только днем, но и в темное время суток – и в последнем случае это гораздо страшнее.

Хотя весь день был сухим и довольно спокойным, около 9 часов вечера, когда я приезжаю на экскурсию на Гору Крестов, погода начинает портиться: поднимается сильный ветер, и начинает накрапывать дождь. Мне в голову лезут мысли о телепортации в теплую комнату, но я напоминаю себе, что этот ночной опыт должен быть действительно интересным, поэтому стараюсь не обращать внимания на неприятную погоду.

В начале тропы нас встречает гид Саулюс Стасюнас, одетый в монашескую одежду. Ведя нас к Горе Крестов, он тихо говорит в микрофон, и мы, вся группа, слышим его голос через наши наушники. Надо признать, что этот шепот, образ монаха, также придает некое своеобразие ночной экскурсии.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии