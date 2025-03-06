Гора крестов в Литве популярна днем, но мало кто знает, что там вас ждут и ночью: эксклюзивный тур, от которого по коже бегут мурашки(1)
Казалось бы, все, что хочется сделать холодным зимним вечером, так это завернуться в одеяло с чашкой чая в руке и посмотреть какой-нибудь фильм. Или сериал. Но я поступила совершенно наоборот: несмотря на сильный ветер и проливной дождь, я оказалась на Горе Крестов. Оказывается, здесь проходят экскурсии не только днем, но и в темное время суток – и в последнем случае это гораздо страшнее.
Хотя весь день был сухим и довольно спокойным, около 9 часов вечера, когда я приезжаю на экскурсию на Гору Крестов, погода начинает портиться: поднимается сильный ветер, и начинает накрапывать дождь. Мне в голову лезут мысли о телепортации в теплую комнату, но я напоминаю себе, что этот ночной опыт должен быть действительно интересным, поэтому стараюсь не обращать внимания на неприятную погоду.