Таллинн удостоен престижной международной награды в области туризма

„Таллинн – инновационный город, и здесь смелые идеи становятся реальностью. Когда-то казалось невозможным использовать на столь масштабном мероприятии, как Праздник песни и танца, только многоразовую посуду, но Таллинн справился с этим. Международное признание служит вдохновением для городов по всему миру: если крупные мероприятия можно организовать с заботой о природе, значит, возможно и многое другое“, – отметил мэр Евгений Осиновский.

Туристический отдел предпринимательской службы Таллинна представил на конкурс Green Destinations Top 100 Story Awards историю „От поющей революции до революции против отходов: как мы сделали наш национальный праздник безотходным“, в которой освещаются усилия по организации Праздника песни и танца в соответствии с принципами устойчивого развития. Туристические направления со всего мира подают заявки на этот конкурс, чтобы повысить свою узнаваемость и привлекательность среди туристов, ориентированных на устойчивое развитие, а также профессионалов отрасли. Также Таллинн ходатайствует о получении сертификата устойчивого туристического направления.

Победа в номинации ITB Earth Award 2025 – большая честь не только для города, но и для фонда „Эстонский праздник песни и танца“, партнерских организаций, волонтеров, а также для самих певцов, танцоров и зрителей. Их совместные усилия помогли превратить Праздник песни и танца в международный образец экологически устойчивого мероприятия.

„Наш общий успех доказывает, что масштабные мероприятия и устойчивые решения не исключают друг друга – напротив, грамотное планирование и сотрудничество позволяют достигать значительных результатов. Праздник песни и танца в Таллинне – яркое тому подтверждение, и мы намерены продолжать в том же духе“, – подчеркнул руководитель фонда „Эстонский праздник песни и танца“ Маргус Тоомла.