Ryanair отменяет бумажные посадочные билеты

Это означает, что с ноября 2025 года пассажиры Ryanair больше не будут получать и распечатывать бумажный посадочный талон, а будут использовать цифровой аналог, сгенерированный при регистрации в приложении myRyanair. Сейчас почти 80% из 200 миллионов пассажиров Ryanair уже используют этот цифровой посадочный талон.