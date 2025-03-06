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06.03.2025, 11:57

Ryanair отменяет бумажные посадочные билеты

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ФОТО: rafapress | Shutterstock

Вчера, 5 марта, авиакомпания Ryanair подтвердила, что с 3 ноября 2025 года полностью отменяет бумажные посадочные билеты.

Это означает, что с ноября 2025 года пассажиры Ryanair больше не будут получать и распечатывать бумажный посадочный талон, а будут использовать цифровой аналог, сгенерированный при регистрации в приложении myRyanair. Сейчас почти 80% из 200 миллионов пассажиров Ryanair уже используют этот цифровой посадочный талон.

В результате Ryanair рассчитывает с ноября 2025 года отменить почти все сборы за регистрацию в аэропортах, поскольку все пассажиры будут регистрироваться онлайн/в приложении, чтобы получить свой цифровой посадочный талон.

Ryanair также надеется улучшить впечатления клиентов от путешествия с помощью приложения myRyanair, которое предложит ряд дополнительных функций:

  • Новая функция seat & get („заказ на место“), которая позволяет пассажирам сделать заказ прямо со своего места и быть обслуженными первыми.

  • Информация о рейсах и обновления в режиме онлайн;

  • Обновления о задержке рейсов Ryanair;

  • Обновления информации о терминале, выходе на посадку и посадке;

  • Альтернативные варианты перелета в режиме реального времени во время задержек рейсов;

  • Все проездные документы в одном месте.

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