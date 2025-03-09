В крупнейших аэропортах Германии 10 марта пройдут забастовки. Отменены сотни рейсов, в том числе и в Таллинн

Забастовку инициировал профзоюз Ver.di, объединяющий работников сферы общественного обслуживания в Германии. В своем заявлении профсоюз отметил, что вынужден организовать акцию протеста из-за отказа работодателей пойти навстречу требованиям сотрудников в ходе продолжающихся тарифных переговоров. Ver.di настаивает на увеличении заработной платы на 8% (или минимум на 350 евро в месяц), а также добивается повышения надбавок за тяжелые условия труда и предоставления дополнительных выходных дней.

„Сотрудники аэропортов играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного функционирования воздушного транспорта и несут огромную ответственность за безопасность пассажиров. Они заслуживают справедливой оплаты и улучшения условий труда“, — заявила заместитель председателя профсоюза Кристине Беле.

По данным объединения немецких аэропортов ADV, из-за забастовки в понедельник, 10 марта, будет отменено более 3400 рейсов, что затронет порядка 510 000 пассажиров. Среди отмененных - рейсы из Таллинна в Берлин и Франкфурт (а также в обратном направлении).

Аэропорт Берлин-Бранденбург 10 марта полностью приостановит отправку и прием рейсов, о чем сообщается на его официальном сайте. Пассажирам рекомендуют заранее связаться с авиакомпаниями или туроператорами для перебронирования билетов. Существенные перебои в работе ожидаются также в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Гамбурге. Кроме того, забастовка коснется аэропортов Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле.