Коллапс! В аэропорту Гамбурга проходит неанонсированная забастовка

Аэропорт Гамбурга отменил почти все входящие и исходящие рейсы из-за внезапной, ранее не анонсированной забастовки. Наземный персонал в воскресенье, 9 марта, сложил работу „без предварительного уведомления“ за несколько часов до начала 24-часовой стачки в 11 крупнейших аэропортах Германии.

Как сообщил представитель аэропорта агентству dpa, из 144 прилетов и 139 вылетов по расписанию были выполнены лишь 10 утренних рейсов, остальные отменены. Телеканал NDR сообщил, что многие пассажиры столкнулись с трудностями из-за внезапной забастовки, поскольку уже сдали багаж и не могли его вернуть.

Немецкий профсоюз Ver.di заявил, что его члены бастуют в аэропорту Гамбурга без предупреждения. „По этой причине аэропорт закрыт, весь день не будет вылетов и прилетов“, - написало руководство Ver.di в соцсетях.