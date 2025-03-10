Забастовка в Германии: планы более полумиллиона пассажиров нарушены, Lufthansa и Ryanair отменили рейсы в Таллинн

Сегодня в Германии началась массовая забастовка, которая привела к многочисленным отменам рейсов в 13 аэропортах. По оценкам экспертов, всего в понедельник, 10 марта, будет отменено около 3400 рейсов, забастовка затронет около 510 000 пассажиров.

Профсоюз Verdi требует коллективного соглашения о заработной плате для примерно 2,5 миллиона работников сектора, включая повышение заработной платы на 8 процентов, более высокие премии и три дополнительных выходных дня. Забастовки в понедельник последовали за провалом переговоров по заработной плате. Федеральное правительство и местные органы власти сомневаются в финансовых возможностях осуществления предложений профсоюза.

Масштабные отмены рейсов

В аэропорту Франкфурта, самом загруженном в Германии, было отменено 1054 рейса из 1116 запланированных. Сбои также наблюдаются в аэропортах Мюнхена, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берлина-Бранденбурга и Лейпцига-Галле.

Забастовка должна была начаться в понедельник, но сотрудники аэропорта Гамбурга неожиданно покинули работу еще в воскресенье, 9 марта. Как сообщил представитель аэропорта агентству dpa, из 144 прилетов и 139 вылетов по расписанию были выполнены лишь 10 утренних рейсов, остальные отменены. Телеканал NDR сообщил, что многие пассажиры столкнулись с трудностями из-за внезапной забастовки, поскольку уже сдали багаж и не могли его вернуть.

Как забастовка в Германии повлияла на работу Таллиннского аэропорта?

Руководитель отдела коммуникаций Таллиннского аэропорта Марго Хольтс сообщила, что в Таллинне из-за забастовки немецких профсоюзов 10 марта было отменено несколько рейсов Lufthansa и Ryanair. Отменены рейсы Lufthansa LH885, LH880/LH881, LH882/LH883, LH884 по маршруту Таллинн-Франкфурт-Таллинн, а также рейсы Ryanair RYR2732/2733 по маршруту Таллинн-Берлин-Таллинн.

„Мы рекомендуем пассажирам, вылетающим сегодня в Германию или из Германии, связаться напрямую со своей авиакомпанией или проверить правильность контактных данных в бронировании, чтобы авиакомпания могла связаться с вами самостоятельно“, — подчеркнула Хольтс.