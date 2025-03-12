ФОТО | Вы бы заплатили 2500 евро за ночь? В Таллинне открывается гостиничный комплекс стоимостью 75 млн евро

В Старом городе Таллинна, на старинной улочке Ратаскаэву, на следующей неделе откроет свои двери новый роскошный отель The Burman, а также уникальный первоклассный гостинично-ресторанный и развлекательный комплекс, в строительство которого компания-владелец Bombay Group инвестировала 75 миллионов евро, пишет Ärileht.