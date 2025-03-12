12.03.2025, 19:40
ФОТО | Вы бы заплатили 2500 евро за ночь? В Таллинне открывается гостиничный комплекс стоимостью 75 млн евро(15)
В Старом городе Таллинна, на старинной улочке Ратаскаэву, на следующей неделе откроет свои двери новый роскошный отель The Burman, а также уникальный первоклассный гостинично-ресторанный и развлекательный комплекс, в строительство которого компания-владелец Bombay Group инвестировала 75 миллионов евро, пишет Ärileht.
„Наша цель — предложить даже самым взыскательным гостям впечатления, о которых они будут готовы бесконечно рассказывать своим друзьям“, — рассказала управляющая повседневной деятельностью Bombay Group Даджана Тийтсаар.
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