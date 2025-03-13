Новости туризма
13.03.2025, 07:00

Планируете поездку в Испанию этим летом? Вот все новые правила и нормы, которые вам необходимо знать

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Наталия Хлапковска
ФОТО: ismel leal pichs | Shutterstock

Теплый и солнечный климат, 5 000 км береговой линии, еда и вино мирового класса - легко понять, почему Испания остается одним из лучших направлений для туристов со всего мира.

В 2024 году Испания приняла рекордное количество туристов - 94 миллиона человек, что на 10% больше, чем в 2023 году. Международные туристы потратили в стране около 126 миллиардов евро, что составило около 13% национального ВВП, приводит статистику Euronews.

Но вместе с таким наплывом туристов возникло множество проблем, некоторые из которых Испания пытается исправить в 2025 году. После года, отмеченного громкими протестами против туризма, в стране вводится или рассматривается ряд новых правил в попытке сбалансировать потребности местных жителей и влияние растущего числа посетителей.

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