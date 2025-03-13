13.03.2025, 07:00
Планируете поездку в Испанию этим летом? Вот все новые правила и нормы, которые вам необходимо знать(6)
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Теплый и солнечный климат, 5 000 км береговой линии, еда и вино мирового класса - легко понять, почему Испания остается одним из лучших направлений для туристов со всего мира.
В 2024 году Испания приняла рекордное количество туристов - 94 миллиона человек, что на 10% больше, чем в 2023 году. Международные туристы потратили в стране около 126 миллиардов евро, что составило около 13% национального ВВП, приводит статистику Euronews.
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