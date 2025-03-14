„Физически не могли закупать топливо в России“. airBaltic отвергает подозрения в нарушении режима санкций

Янсонс заявил, что сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину airBaltic остановил все рейсы в Россию. Таким образом, у компании не было необходимости закупать топливо в российских аэропортах, как это происходило ранее. Кроме того, Янсонс отметил, что платежи за топливо проходят через латвийские банки (в данном случае, через Swedbank или Citadele), и это является дополнительным фильтром.

Большую часть рейсов airBaltic выполняет в страны ЕС. Заправка самолетов топливом в аэропортах других стран происходит на основании договоров с поставщиками. Власти соответствующих стран ЕС должны проверять, соблюдают ли они режим санкций. Это тоже является защитой от потенциальных нарушений санкционного режима, заявил Янсонс.

Комментируя содержание публикации, он признал, что одна из компаний была партнером airBaltic в тот период, когда авиакомпания выполняла рейсы в Казань. Вторая компания, „Газпромнефть-Аэро“, получала платежи от airBaltic в январе и апреле 2022 года, в том числе за заправку самолетов в Лиссабоне. Однако все эти сделки были проведены до вступления в силу режима санкций.

Юристы airBaltic, по словам Янсонса, изучает факт публикации. Пресс-секретарь airBaltic Аугустс Зилбертс предположил, что публикация является частью кампании по дискредитации и не исключил возможности того, что airBaltic обратится в правоохранительные органы.

В распоряжении издания „Верстка“ оказалась база данных внешнеэкономической деятельности России, которая включает информацию об экспорте и импорте товаров, а также полные таможенные декларации. ImportGenius — американская компания, обобщающая данные сотен миллионов торговых операций в единую базу. Базу данных ImportGenius часто используют всемирно известные СМИ и организации, например, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) или Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).