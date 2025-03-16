Цены на курортах снижаются. Определено лучшее место в Европе для бюджетного отдыха

Рекламная платформа Teads собрала данные многочисленных опросов отдыхающих и выяснила, что 80% респондентов заявили, что предложения и цены в туристической рекламе являются для них главным источником вдохновения при выборе места отдыха.

В отчете Teads Travel Compass говорится, что стоимость также была основным фактором при выборе жилья и перелета, на что указали 60 и 54% респондентов соответственно.

Учитывая, что для многих людей деньги являются основным фактором при выборе места для отдыха, где в Европе бюджет поездки окажется самым небольшим? Вот самые выгодные направления по всему континенту.

Лучшее направление в Европе для вашего бюджета

Ежегодный отчет UK Post Office за 2024 год показал, что цены на еду, напитки и другие туристические товары снизились более чем в 60% исследованных курортов и городов по сравнению с предыдущим годом.

Португальский Алгарве с общим падением цен на 1,2% занял самое высокое место среди 15 европейских направлений, участвовавших в исследовании. При этом он обогнал Турцию и Болгарию, где из-за роста цен Мармарис и Солнечный берег опустились в рейтинге. В общем рейтинге Алгарве занимает пятое место, уступив по дешевизне лишь направлениям в Африке и Азии. Из всех исследованных направлений в Алгарве самый дешевый кофе - 1,05 евро и вино - 2,10 евро.

Такие товары, как крем для загара и средства от насекомых, стоили дороже, чем в других местах из первой пятерки самых дешевых направлений в мире.

Избегайте покупки крема для загара в Болгарии

Болгарский Солнечный берег занял седьмое место. Цены на пиво, бутылку Coca-Cola или Pepsi и бутылку воды здесь относительно невысоки. Вечерний ужин из трех блюд на двоих с бутылкой домашнего вина стоит 46,90 евро, что является четвертым самым дешевым вариантом в топ-10. Однако не забудьте купить крем для загара перед поездкой, потому что покупка в последнюю минуту, когда вы будете там, обойдется вам в 11,10 евро, что является вторым самым дорогим показателем в топ-10.

Дорогие кафе в Мармарисе