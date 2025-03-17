Ryanair ужесточает контроль за ручной кладью: что нужно знать пассажирам?

Что изменится? Формально правила остаются прежними, но теперь их будут строго соблюдать без возможности поблажек:

Если вам нужен еще один предмет багажа весом до 10 кг (размером 55 × 40 × 20 см), придется заплатить дополнительно или приобрести Priority Boarding. Пассажирам, которые попытаются провезти больше вещей, грозит штраф или принудительная сдача багажа в грузовой отсек за дополнительную плату.

Бесплатно можно взять только одну небольшую сумку размером 40 × 20 × 25 см, которая должна помещаться под сиденьем. Если она превышает допустимые размеры, придется заплатить штраф до 70 евро.

Рост цен на багаж и недовольство пассажиров

Почему Ryanair ужесточает контроль?

Авиакомпания объясняет изменения необходимостью избежать задержек при посадке. Из-за попыток пассажиров пронести в салон слишком много вещей возникают проблемы с размещением багажа, что сказывается на пунктуальности рейсов. Чтобы избежать лишних затрат и неприятных сюрпризов в аэропорту, лучше заранее проверить размеры своей ручной клади и при необходимости оплатить дополнительный багаж онлайн — в аэропорту эта услуга обойдется дороже.