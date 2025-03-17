Ryanair ужесточает контроль за ручной кладью: что нужно знать пассажирам?(8)
С мая 2025 года ирландский лоукостер Ryanair начнет еще строже следить за соблюдением правил перевозки ручной клади. Авиакомпания заявила, что больше не намерена делать исключения и позволит брать в салон только тот багаж, который соответствует установленным требованиям, сообщает портал MadeinVilnius.
Что изменится? Формально правила остаются прежними, но теперь их будут строго соблюдать без возможности поблажек:
Бесплатно можно взять только одну небольшую сумку размером 40 × 20 × 25 см, которая должна помещаться под сиденьем. Если она превышает допустимые размеры, придется заплатить штраф до 70 евро.
Если вам нужен еще один предмет багажа весом до 10 кг (размером 55 × 40 × 20 см), придется заплатить дополнительно или приобрести Priority Boarding.
Пассажирам, которые попытаются провезти больше вещей, грозит штраф или принудительная сдача багажа в грузовой отсек за дополнительную плату.
Рост цен на багаж и недовольство пассажиров
За последние месяцы Ryanair уже увеличил стоимость провоза багажа:
Плата за 10 кг ручной клади выросла до 53 евро в зависимости от маршрута.
Провоз 20 кг зарегистрированного багажа теперь стоит до 65 евро.
Это вызвало волну недовольства среди пассажиров, которые жалуются на высокие доплаты в социальных сетях.
Почему Ryanair ужесточает контроль?
Авиакомпания объясняет изменения необходимостью избежать задержек при посадке. Из-за попыток пассажиров пронести в салон слишком много вещей возникают проблемы с размещением багажа, что сказывается на пунктуальности рейсов. Чтобы избежать лишних затрат и неприятных сюрпризов в аэропорту, лучше заранее проверить размеры своей ручной клади и при необходимости оплатить дополнительный багаж онлайн — в аэропорту эта услуга обойдется дороже.