На новогодние праздники отелям страны помогли внутренние туристы

По словам председателя Союза гостиниц и ресторанов Айна Кяппа, заполняемость таллиннских гостиниц в канун Нового года составляла около двадцати процентов, но оборот был на 80 процентов ниже, чем в тот же период прошлого года.

Кяпп добавил, что некоторые жители Харьюского уезда поехали отдыхать в другие регионы страны - в основном в Тартумаа, Пярнумаа, Южную Эстонию и на острова.

Председатель правления тартуских отелей "Лондон", "Паллас" и "София" Верни Лоодмаа, что в конце года их заполняемость была выше ожидаемой, но не такой высокой, как обычно.