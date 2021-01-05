Водитель такси на Тайване предлагает бесплатные поездки в обмен на караоке

В столице Тайваня Тайбэе любят петь. В приложении для местного такси среди привычных нам опций, таких как “англоговорящий водитель” или “возможность перевезти инвалидную коляску”, предлагается и опция “караоке”, рассказывает The Guardian.

Но самое знаменитое караоке-такси — у 57-летнего Ту Чинг Ляна. Уже шесть лет он предлагает микрофон каждому пассажиру, снимает видео и выкладывает в своем YouTube-канале.

За хорошее исполнение Ту дает пассажирам скидку, но без прибыли не остается: пассажиры щедро оставляют чаевые.

Многие люди стесняются петь, но водитель все равно их уговаривает. “Это для тренировки их храбрости. Я учу их быть суперзвездами”, — смеется он.

Если пассажир особенно хорошо поет, Ту включает внешние динамики автомобиля, чтобы порадовать музыкой прохожих.

“Люди платят за то, чтобы пойти на концерты и посмотреть, как другие поют, а здесь они платят мне, чтобы спеть для меня”, — говорит водитель и в шутку называет себя всемирным инфлюэнсером.

Его мечта — чтобы когда-нибудь в его такси сел британский поп-музыкант Эд Ширан.