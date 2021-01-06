Секретные подземные тоннели под Лондоном. Куда они ведут и для кого проложены?

Недалеко от Уайтхолла, глубоко под улицей Хай-Холборн, расположен защищенный от попадания атомной бомбы узел связи, построенный в начале 1940-х как правительственное бомбоубежище, а затем ставший сверхсекретным центром, где с 1960-х по 1980-е работало более 200 инженеров.

Более 30 механизмов и с десяток лифтов помогают работе тоннеля Генерального почтмейстера, который тянется от рабочего Ист-Энда до правительственных кварталов Уайтхолла и соединяется с секретной подземной сетью коридоров, скрытые выходы на поверхность из которых в основном находятся в правительственных зданиях и помещениях телефонных коммутаторов.

В 2014 году гостиничная сеть Raffles купила у министерства обороны это охраняемое государством здание площадью в 54 000 кв. м за 350 млн фунтов стерлингов. Названная The OWO (аббревиатура английского Old War Office), эта лондонская достопримечательность в 2022 году откроется в качестве одного из самых статусных в мире отелей.

Построен он был в годы холодной войны для того, чтобы защитить оборудование и систему связи в случае попадания атомной бомбы. Выход из бункера находится в подвале старого здания Военного министерства, совершенно секретного объекта, где когда-то работал Уинстон Черчилль.

Интригующим откровением стало то, что у Генерального почтмейстера Соединенного Королевства есть секретный тоннель прямо под домом номер 57 на улице Уайтхолл, которую иначе как правительственной никто не называет.

Многие подземные сооружения принадлежат министерству обороны — впрочем, это никогда официально не признавалось.

Таинственная система тоннелей и сотен подземных помещений времен холодной войны на протяжении десятилетий вызывает интерес у публики. Однако до последнего времени власти обходили молчанием этот вопрос, что само по себе вызывало подозрение.

В 2017 году британское Управление регистрации прав собственности на землю и недвижимое имущество обнародовало свежие данные из земельного кадастра, из которых следует, что под Лондоном пролегает подземная сеть коммуникаций общей длиной в 4 млн км, причем многие из тоннелей секретно построены почтовой службой, телекоммуникационной компанией British Telecom и министерством обороны.

Убежище, поначалу состоявшее из двух тоннелей, затем было расширено (к нему были добавлены четыре тоннеля под прямым углом к первым двум) и стало конечной точкой трансатлантического телефонного кабеля.

Оно было настолько просторным, что вмещало ресторан для сотрудников, чайную и игровую комнаты, а также бар.

Утверждают, что этот бар — самый глубокий в Соединенном Королевстве. Он расположен на глубине примерно 60 м ниже уровня улицы под станцией метро Чансери-лейн.

Открытого доступа во все эти недавно обнаруженные тоннели нет, но с 1984 года один из бункеров Уайтхолла все же можно посетить — Cabinet War Rooms, так называемое Бомбоубежище кабинета [правительства], бывшую подземную штаб-квартиру Черчилля.

А вот, что не было известно до последнего времени: оказывается, оттуда можно дойти пешком под землей до самой Бетнал-Грин-роуд в сердце Ист-Энда, преодолев примерно 6 км. И выйти из шахты прямо на островке безопасности посреди автострады.

Гай Шрабсоул, который наносил на карту эти данные земельного кадастра и затем рассказал о части секретных тоннелей в своем блоге “Кто владеет Англией”, а затем и в одноименной книге, прошел по тоннелям под Хай-Холборном с городскими исследователями, энтузиастами индустриального туризма.

“Там, под землей, вас ждет потрясающий привет из прошлого, — рассказывает он. — Судя по внутренней отделке — из 70-х”.

“Ты как будто попадаешь на межпланетную станцию, но подземную — все эти бесконечные извилистые коридоры, уходящие вдаль… Вот только наполнены они пыльным коммуникационным оборудованием, которое использовалось в годы холодной войны”.

Хотя Шрабсоулу удалось получить доступ лишь к части подземных тоннелей, для него совершенно очевидно, что вся сеть — намного обширнее.