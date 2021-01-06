Laulasmaa Spa превращается в LaSpa: что еще поменяется на известном курорте?(8)
Шведские владельцы Laulasmaa Spa, Анна Элам и Питер Элам Хоканссон, примут управление спа-отелем от Hestia Group и с 6 января продолжат работу под новым названием LaSpa. По словам Анны Элам, сотрудничество с Hestia было весьма успешным, но собственники хотели продолжить управлять спа-отелем самостоятельно, чтобы развивать существующие сильные стороны Laulasmaa Spa, такие как прошедший реновацию ресторан Wicca, зону спа-процедур Naudi, центр саун и бассейнов, а также уникальную природную среду между песчаным пляжем и соснами Лауласмаа, чтобы предложить постояльцам инновационную концепцию отдыха. “Мы хотим превратить LaSpa в оазис расслабления и вдохновить жителей страны на впечатления, способные укрепить здоровье и подарить ощущение счастья. Это требует значительных вложений и искреннего энтузиазма”, — пояснила Элам. Нынешний исполнительный директор спа-отеля Анне Маллене продолжит работу на своей должности, Анне Аст останется менеджером спа, а Ангелика Удекюлль шеф-поваром ресторана Wicca. “Несмотря на новое название спа-отеля, мы поставили целью продолжить работу с прежней сильной командой и попытаться организовать деятельность таким образом, чтобы свои рабочие места сохранили все сегодняшние сотрудники, несмотря на вызванные коронавирусом ограничения”, — заверила Анна Элам. В дополнение к существующей команде были наняты новый менеджер по продажам, менеджер по маркетингу и финансовый директор.
“Прошлый год тяжело сказался на всем туристическом секторе, но мы рассматриваем LaSpa в качестве долгосрочной инвестиции и хотим продолжить сотрудничество с существующими партнерами. Все бронирования, заранее приобретенные услуги и подарочные карты клиентов останутся в силе — мы просто хотим предложить в формате в LaSpa еще более качественную услугу”, — добавила Элам.
По словам Анны Элам, LaSpa Group OÜ планирует обновить интерьер и внешний вид отеля, чтобы он соответствовал новой основанной на благополучии концепции. “Мы стремимся предложить клиентам комплексный подход, призванный улучшить их самочувствие. Он включает простые занятия, такие как пребывание в лесу или на пляже, снижение стресса с помощью релаксации, медитации и йоги, здоровое питание и повышение физической активности, а также улучшение режима сна и проведение времени в уютной обстановке с семьей, коллегами или друзьями. LaSpa также является прекрасным местом, чтобы наслаждаться музыкой. Живописные морские и лесные тропы Лауласмаа дарят прекрасную возможность для тренировок и достижения душевного равновесия. В реновированных помещениях делается упор на высококачественные натуральные материалы, которые добавляют ощущение простой роскоши и благополучия”, — пояснила она.
Стойка регистрации, конференц-залы, сауны и рестораны LaSpa уже прошли реновацию. Завершается ремонт центра спа-процедур Enjoy LaSpa. Автором проектов реконструкции выступил дизайнер интерьеров Тоомас Корб, в ремонтные работы было вложено около 5 миллионов евро. В ближайшие годы владельцы планируют вложить в спа-комплекс еще 10 миллионов евро — обновить весь отель, его территорию и аквапарк. Первые реновированные номера планируется открыть для гостей уже этой весной.
В своем нынешнем виде спа-отель Laulasmaa был построен в 2003 году, архитектором здания выступил Прийт Эхала. В отеле площадью 11 000 квадратных метров имеются 147 номеров, спа-центр площадью 1 700 квадратных метров, аквапарк и три ресторана. 10 лет назад владельцем спа-отеля и 14 гектаров прилегающей лесной и морской территории стала семья Элам Хоканссон — сначала частично, а затем на 100%. Компания LaSpa Group OÜ была учреждена в 2020 с целью продолжения работы спа-отеля с учетом обновленной концепции. LaSpa обеспечивает работой 90 человек.