Laulasmaa Spa превращается в LaSpa: что еще поменяется на известном курорте?

Шведские владельцы Laulasmaa Spa, Анна Элам и Питер Элам Хоканссон, примут управление спа-отелем от Hestia Group и с 6 января продолжат работу под новым названием LaSpa. По словам Анны Элам, сотрудничество с Hestia было весьма успешным, но собственники хотели продолжить управлять спа-отелем самостоятельно, чтобы развивать существующие сильные стороны Laulasmaa Spa, такие как прошедший реновацию ресторан Wicca, зону спа-процедур Naudi, центр саун и бассейнов, а также уникальную природную среду между песчаным пляжем и соснами Лауласмаа, чтобы предложить постояльцам инновационную концепцию отдыха. “Мы хотим превратить LaSpa в оазис расслабления и вдохновить жителей страны на впечатления, способные укрепить здоровье и подарить ощущение счастья. Это требует значительных вложений и искреннего энтузиазма”, — пояснила Элам. Нынешний исполнительный директор спа-отеля Анне Маллене продолжит работу на своей должности, Анне Аст останется менеджером спа, а Ангелика Удекюлль шеф-поваром ресторана Wicca. “Несмотря на новое название спа-отеля, мы поставили целью продолжить работу с прежней сильной командой и попытаться организовать деятельность таким образом, чтобы свои рабочие места сохранили все сегодняшние сотрудники, несмотря на вызванные коронавирусом ограничения”, — заверила Анна Элам. В дополнение к существующей команде были наняты новый менеджер по продажам, менеджер по маркетингу и финансовый директор.

“Прошлый год тяжело сказался на всем туристическом секторе, но мы рассматриваем LaSpa в качестве долгосрочной инвестиции и хотим продолжить сотрудничество с существующими партнерами. Все бронирования, заранее приобретенные услуги и подарочные карты клиентов останутся в силе — мы просто хотим предложить в формате в LaSpa еще более качественную услугу”, — добавила Элам.