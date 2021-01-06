Аэропорт Мадрида признан самым комфортным в Европе. Рижский аэропорт занял 17 место, а Таллинн даже не вошел в рейтинг

Согласно проведенному исследованию, самым комфортным признан международный аэропорт Мадрид Барахас, услугами которого ежедневно пользуются около 160 000 пассажиров. Эксперты оценили развитую инфраструктуру мадридской воздушной гавани, доступность общественного транспорта, наличие более сотни магазинов, а также 54 баров и ресторанов. Однако мадридский аэропорт проигрывает своим конкурентам по таким критериям, как стоимость такси и пунктуальность вылетов.

Второе место в рейтинге занял международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Ни в одном другом европейском аэропорту нет такого выбора магазинов — их здесь 140!

На третьем месте оказался главный аэропорт Нидерландов — Амстердам Схипхол, один из самых загруженных в Европе. Согласно данным за 2020 год, 79% рейсов прибывают и отправляются вовремя. Это очень хороший показатель. Однако самым пунктуальным все же признан аэропорт в Копенгагене: там без каких-либо задержек прибывает 95,93% рейсов.

Больше всего гастрономических развлечений можно найти в московском аэропорту “Шереметьево”. Пассажиров ждут 79 ресторанов и баров, а также большое количество магазинов и зон отдыха.

Лондонский “Хитроу” признан самым загруженным в Европе — ежедневно через него проходит 241 470 пассажиров. Кроме того, в этом аэропорту созданы лучшие условия для проживания и ожидания — три гостиницы и 20 просторных залов ожидания.

Таллиннский аэропорт в рейтинг не попал. Из всех трех балтийских республик в 30-дку лучших включили только аэропорт Риги — он занял 17 место.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Мадрид

2. Рим

3. Амстердам

4. Копенгаген

5. Москва

6. Хельсинки

7. Лондон Хитроу

8. Лиссабон

9. Прага

10. Берлин Бранденбург

11. Вена

12. Брюссель

13. Париж Шарль-де-Голль

14. Афины

15. Дублин

16. Стокгольм

17. Рига

18. Будапешт

19. Варшава

20. Осло

21. Баку

22. София

23. Валлетта

24. Анкара

25. Рейкьявик

26. Минск

27. Бухарест

28. Ереван

29. Подгорица

30. Загреб