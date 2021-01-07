Рыбаки спасли голого мужчину с окруженного крокодилами острова

Кев Джойнер и Кэм Фауст во время рыбалки 3 января наткнулись на необычную находку. На небольшом клочке земли посреди болота, которое кишит крокодилами, сидел голый мужчина. История произошла недалеко от города Дарвин в Австралии.

Фауст и Джойнер рассказали, что услышали крик о помощи, когда ставили ловушки для крабов. Найденный человек цеплялся за мангровые заросли. Своим спасителям он рассказал, что провел в том месте четыре дня, питался улитками и ничего не пил. Сначала рыбаки не поверили в эту историю, но потом все же решили помочь.

"I wasn't wearing any undies so I couldn't give him mine." #9Newshttps://t.co/aieIDGb0vr — 9News Australia (@9NewsAUS) January 5, 2021

Своим спасителям пострадавший мужчина также сказал, что в канун Нового года он пошел на концерт. Рыбаки, услышав это, подумали, что найденный человек «отлично провел время». Фауст и Джойнер взяли мужчину к себе в лодку и выдали ему шорты. На берегу пострадавшего передали медикам.

«Все тело у него было покрыто царапинами и укусами комаров. Лицо и грудь были в грязи», — сказал Джойнер.

Позднее полицейские заявили, что найденный мужчина сбежал из-под стражи. Его обвиняли в вооруженном ограблении.