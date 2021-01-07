Паспорт вакцинации: смогут ли жители Эстонии путешествовать без прививки от COVID-19?

Как в Эстонии, так и в других странах темпы и график вакцинации создают ситуацию, когда одна часть населения уже не боится заражения, а другой придется еще довольно длительный период соблюдать осторожность. Вероятно, что люди, отказавшиеся от вакцинации по состоянию здоровья или по собственному желанию, не смогут свободно перемещаться и путешествовать в отличие от тех, кто получит два заветных укола.

Однако пока не известно, какие точные требования будут введены для пересечения национальных границ, но намеки уже есть.

Еще в ноябре прошлого года Qantas Airlines, одна из старейших авиакомпаний мира, объявила, что, если вакцина от коронавируса будет наконец применяться, всем пассажирам придется предъявить доказательства о прохождении вакцинации. По словам руководителя австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алана Джойса, в будущем такие справки станут обязательными для прохождения на борт самолета.

Джойс добавил, что он много общался с представителями других авиакомпаний и думает, что такое правило распространится на все страны.

Запрет на путешествия без цифрового паспорта

Для упрощения пересечения границ могут ввести цифровые паспорта иммунизации, доказывающие наличие антител или прохождение вакцинации от коронавируса.

В настоящее время многие авиакомпании уже тестируют различные мобильные приложения, разработанные такими компаниями, как CommonPass, ICC AOKpass и VeriFLY.

В этом же направлении двигается и Эстония. Над цифровым паспортом, который смог бы составить достойную конкуренцию разработчикам из других странам, работает эстонская компания Medikeep. Но разработка проекта затягивается из-за трудоемкости администрирования. Как рассказала основательница и одна из руководителей Medikeep Керти Алев, их приложение может быть доработано только после весеннего запуска пилотного проекта.

“Юридически раньше не получится. Все застряло на стадии оформления бумаг. Вполне вероятно, что другие компании, располагающие данными о проведенных тестах и наличии антител, нас обгонят”.