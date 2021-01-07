Паспорт вакцинации: смогут ли жители Эстонии путешествовать без прививки от COVID-19?

Andres Putting
Как в Эстонии, так и в других странах темпы и график вакцинации создают ситуацию, когда одна часть населения уже не боится заражения, а другой придется еще довольно длительный период соблюдать осторожность. Вероятно, что люди, отказавшиеся от вакцинации по состоянию здоровья или по собственному желанию, не смогут свободно перемещаться и путешествовать в отличие от тех, кто получит два заветных укола.
Однако пока не известно, какие точные требования будут введены для пересечения национальных границ, но намеки уже есть.
Еще в ноябре прошлого года Qantas Airlines, одна из старейших авиакомпаний мира, объявила, что, если вакцина от коронавируса будет наконец применяться, всем пассажирам придется предъявить доказательства о прохождении вакцинации. По словам руководителя австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алана Джойса, в будущем такие справки станут обязательными для прохождения на борт самолета.
Джойс добавил, что он много общался с представителями других авиакомпаний и думает, что такое правило распространится на все страны.
Запрет на путешествия без цифрового паспорта
Для упрощения пересечения границ могут ввести цифровые паспорта иммунизации, доказывающие наличие антител или прохождение вакцинации от коронавируса.
В настоящее время многие авиакомпании уже тестируют различные мобильные приложения, разработанные такими компаниями, как CommonPass, ICC AOKpass и VeriFLY.
В этом же направлении двигается и Эстония. Над цифровым паспортом, который смог бы составить достойную конкуренцию разработчикам из других странам, работает эстонская компания Medikeep. Но разработка проекта затягивается из-за трудоемкости администрирования. Как рассказала основательница и одна из руководителей Medikeep Керти Алев, их приложение может быть доработано только после весеннего запуска пилотного проекта.
“Юридически раньше не получится. Все застряло на стадии оформления бумаг. Вполне вероятно, что другие компании, располагающие данными о проведенных тестах и наличии антител, нас обгонят”.
Однако разработка программного обеспечения у Medikeep намного шире, чем у ее конкурентов: над созданием единого цифрового паспорта иммунизации, который был бы принят во всем мире, компания сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. Пока же страны и авиакомпании не имеют общего стандарта и используют все возможные цифровые паспорта разных образцов.
“Что отличает нас от других, так это то, что мы оцифровываем так называемый желтый паспорт вакцинации”, — пояснила Керти Алев. “Это важное различие. Другие занимаются только коронавирусом, мы же решаем более общую и более серьезную проблему, которая может возникнуть в будущем, получая наиболее достоверные данные”.
По словам Керти Алев, для международных авиакомпаний важно, чтобы паспорт вакцинации принимали как можно больше стран. “Другое дело, на основе каких данных сделаны паспорта других разработчиков, откуда они получают эту информацию. На данный момент отсутствие данных является как раз препятствием для дальнейшей работы. Не хватает данных и доказательств. А технология, наверное, одинакова у всех”, — сказала она.
Европейский союз создаст единый паспорт
В Эстонии сделать проверить, пройдена ли вакцинация или нет, очень легко. В нашей стране используются как бумажные, так и цифровые паспорта иммунизации, поскольку все прививки хранятся в цифровом формате. На специальном государственном портале каждый может увидеть, какие прививки у него сделаны.
“При необходимости паспорт электронной иммунизации можно даже распечатать”, — сказала Эва Лехтла, советник отдела коммуникаций Министерства социальных дел Эстонии. “На уровне Европейского Союза начались дискуссии о создании единого паспорта вакцинации. Точную информацию можно будет дать только после того, как будут достигнуты конкретные соглашения”, — добавила она.
В то же время, по словам Лехтла, в Эстонии необходимо согласовать, каким образом вакцинация будет освобождать людей от действующих ограничений — например, чтобы человек, сделавший два укола от коронавируса, не оказался в изоляции от тех, кто еще не привился.
“На следующей неделе в правительстве запланировано первое обсуждение предложений”, — сказала Эва Лехтла. “Сейчас мы сосредоточились на вакцинации медицинских работников и тех, кто в случае заражения COVID-19 будет, скорее всего, нуждаться в стационарном лечении. Поэтому мы уделяем особое внимание получению достаточного количества вакцины, чтобы как можно скорее привить эти группы”.
У обладателей таких паспортов будет возможность беспрепятственно выезжать за границу. Кроме того, иммунный паспорт освобождает от необходимости проходить самоизоляцию по возвращении или после контакта с зараженным внутри страны.
Документ представляет собой мобильное приложение. Его нужно загрузить на смартфон, оно активируется спустя 7 дней после того, как человеку введут вторую дозу вакцины.
Что думают об этом местные авиакомпании?
По словам пресс-секретаря авиакомпании airBaltic Алисы Бриеде, они продолжат активно сотрудничать с соответствующими государственными органами, чтобы ответственно соблюдать все действующие ограничения и правила безопасности.
“Если какая-то страна будет требовать от авиакомпании, чтобы мы проверяли у пассажиров прохождение вакцинации или наличие теста на COVID-19, то airBaltic сможет это делать”, — сказала она. “В настоящее время airBaltic намеревается использовать собственные ресурсы, если такие процедуры станут обязательными”.
Эстонская национальная авиакомпания Nordica на вопрос, как они относятся к проверке вакцинации у пассажиров и какие технологии собираются для этого использовать, не ответила.
Канцлер юстиции: мы не контролируем деятельность авиакомпаний
Если вакцинированные люди получат значительно больше свобод, чем те, кто откажется от прививки или не сможет ее сделать по состоянию здоровья, то это может существенно ограничить права жителей нашей страны. Например, во время путешествий, если авиакомпания не будет пускать на борт непривитых пассажиров. Нарушается ли право на свободу людей?
“Деятельность канцлера юстиции ограничена Законом о канцлере права”, — ответил пресс-секретарь канцлера права Янар Филиппов. “В соответствии с этим канцлер юстиции не контролирует деятельность частных лиц, то есть мы не осуществляем контроль деятельности авиакомпаний. Поэтому в настоящее время нет официальной и общественной позиции по этому вопросу. Конечно, ситуация может измениться. Будет следить.”.
Время ожидания несколько месяцев
Очевидно, что в Эстонии вакцинация тех, кто не является медицинскими и социальными работниками, не занят в сфере предоставления жизненно важных услуг, а также младше 70 лет, пройдет только во втором квартале этого года. В общей сложности таких людей более 700 000 человек. Когда точно будут привиты все желающие, неизвестно.
“Процедуры вакцинации для всех желающих будут разработаны в первые месяцы 2021 года с учетом получения разрешения ЕС на продажу вакцин COVID-19 и графиков поставок ее в Эстонию”, — сообщает Департамент здравоохранения на своем веб-сайте.
Таким образом, еще в течение нескольких месяцев большинству жителей Эстонии по-прежнему придется соблюдать осторожность, чтобы не заразиться опасной болезнью.