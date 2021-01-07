07.01.2021, 12:01
Открытые границы: теперь из Саудовской Аравии можно будет отправиться на экскурсию в Катар
Photo by Lucca Belliboni on Unsplash
После трех лет блокады Саудовская Аравия откроет границу с Катаром.
Власти Катара и Саудовской Аравии согласились открыть друг для друга сухопутные и морские границы, а также — воздушное пространство сообщает телеканал Al Jazira со ссылкой на МИД Кувейта, выступавшего в качестве посредника на переговорах между обеими странами.
В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.
Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.