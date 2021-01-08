Эстонские предприниматели о помощи турсектору: "Деньги закончились за 26 минут. Это издевательство!"

"Они не понимают, что в спа-отелях намного больше персонала, чем в обычных гостиницах. А это означает, что у нас значительно больше расходов, чем в простых отелях. Предприниматели, которые должны были в течение 10 месяцев работать в условиях ограничений, просто опускают руки”, — заявила глава Союза СПА Эстонии.

“Когда на этой неделе появилась новость о сокращении бюджета, мы никак не отреагировали. Во-первых, времени было мало, и потом, жизнь во время пандемии показала, что все наши обращения к государству остаются без ответа. Нам дали четко понять, что туризм не хотят поддерживать, что для политиков это не такая уж и важная отрасль экономики”, — добавила Айре Тоффер.

“Подача заявок действительно закончилась преждевременно. Среди членов нашего Союза было много фирм, которые хотели подать заявления. Неудивительно, что программа выделения субсидий была так быстро приостановлена, ведь бюджет такой маленький, а ходатайствующих так много. Это был настоящий штурм. По оценкам EAS и согласно ранним консультациям, было около 150-200 компаний, которые подготовили большие проекты, потратили много денег на наставников и хотели получить компенсацию. И тут Министерство урезает сумму вдвое. А эти деньги могли покрыть только 10-11 проектов”, — возмущается Тоффер.

По словам главы Союза СПА Эстонии Айре Тоффер, большинство компаний, планировавших подать заявление о предоставлении госпомощи, не успели это сделать в установленные сроки.

Подать заявление о компенсации мог любой предприниматель туристического сектора Эстонии. Прием заявок был открыт 7 января 2021 года в 09:00 утра. И закрыт в 09:26. Бюджет компенсаций, утвержденный Министерством экономики и коммуникаций, составил 2,1 млн евро. Как утверждает EAS, заявок было так много, что за 26 минут размер запрошенных субсидий превысил запланированный бюджет в 2.5 раза.

Вчера утром, через 26 минут после начала приема заявлений о получение компенсации, на странице EAS в интернете появилось сообщение, что субсидии для туристических предприятий закончились.

Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA): тот, кто разработал такую систему, должен нести ответственность

Вице-президент EVEA Марина Каас сама была одной из тех, кто вчера утром пытался подать заявление о получении компенсации. Пробовала несколько раз, но все безуспешно. ”

“Я не знаю, как все это назвать — это или цирк, или издевательство над предпринимателями или просто глупость? По сути, все выглядело так, как будто нужно было бежать спринт после марафонского забега. На подачу проекта, тщательно подготовленного, трудоемкого и дорогостоящего, требовались считаные минуты”, — негодует Марина Каас.

Она рассказывает, что система приема заявок постоянно выдавала какие-то странные сообщения — “операция была прервана” или “запрошенная сумма слишком большая” и т.д. “Это абсурд. Как мы теперь можем быть уверены, что заявки на самом деле обрабатываются в порядке очереди, а не согласно личному желанию чиновников? Самый истощенный сектор экономики снова находится в унизительной положении. И это факт!”

В феврале государство планирует начать новый прием заявок на получение компенсаций. На данный момент для этого предусмотрена сумма в размере 9,7 млн евро. В основном она предназначена для гостиниц и мест общественного питания. Марина Каас задается вопросом, как это все пройдет и не будет ли повторения вчерашней ситуации. “Мне кажется, разработчики этих систем и принимающие лица должны нести ответственность за это — политически или юридически”, — добавляет вице-президент Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии.

Владелец туристического бюро: правительство издевается над предпринимателями

Лехо Нылвак, владелец туристического бюро Airtours, также пытался вчера утром подать заявку на финансирование проекта. “К сожалению, я слишком медлителен”, — язвительно заметил Нылвак. “Это не означает, что проект плохой или он не отвечает условиям, просто его недостаточно быстро подали”.

По словам Лехо Нылвака, нельзя оставаться безучастными, поэтому руководство Союза турфирм сейчас обсуждает, как именно реагировать на сложившуюся ситуацию.

“Вчера утром наше правительство решило посмеяться над туристическими компаниями. Если это не насмешка над предпринимателями, то что же это? Намерено ли правительство повторить эту же шутку в феврале, открыв новый прием заявок о компенсации? Надо было тогда устроить на стадионе забег с мешками, хоть людей бы посмешили…”, — сказал Нывак.