Владелец дома отдыха в Причудье: я так разочарован в правительстве, что это трудно выразить словами(13)
На берегу Чудского озера в староверческой деревне Варнья находится небольшой дом отдыха Mesi tare. Управляющий этого туристического объекта Херлинг Меси рассказал в своем блоге, как на прошлой неделе пытался подать на сайте EAS заявку на получение компенсации и что из этого вышло. Ниже приводим его мнение:
“Пятно позора EAS и Министерства финансов
Сектор туризма, как и многие другие, сильно пострадал в 2020 году. Конкретно о туризме говорили много и принимались различные меры поддержки. Помимо государственной помощи по выплате заработной платы, можно было весной подавать заявки на различные гранты, а осенью правительство объявило о выделении новых компенсаций в январе 2021 года.
Все это время я не ходил с протянутой рукой, не стучал ни в одну дверь с просьбой о помощи. У меня всегда был принцип, что надо справляться самому, и я считаю, что если уж в первый месяц кризисной ситуации ты не справляешься, то разумнее сразу закрыть дело.
Не особо я был и соискателем грантов на проекты. Во-первых, мне нравится стиль ретро и старинные здания, а не гипс и ровные стены-полы под углом 90 градусов. Старые дома по-прежнему преподносят много сюрпризов, и предсказать, что конкретно ты обнаружишь, никогда не удастся. Мы всё сделали сами, за свои деньги, и, честно говоря, я остался доволен. Богатым я не стал, потому что все доходы снова уходят в инвестиции. Кто-то проворчит, что, смотри, и это, и то, и третье можно сделать по какому-то государственному проекту и почему мы такие дураки, что строим всё за свои деньги. У нас тут есть знакомые, которые без такого проекта, то есть за свои деньги, даже цветок не пересадят.
Я не такой. Однако я внимательно следил за предоставляемыми мерами поддержки на случай, чтобы, если что-то подойдет для нашего гостевого дома, тоже подать заявление. Но участвовать таким образом, чтобы это соответствовало нашим принципам и целям.
Весной прошлого года EAS предложило финансовую поддержку в обновлении бизнес-модели как для небольших, так и для крупных проектов. К тому времени, когда я только обнаружил эту информацию, прием заявок по небольшим проектам уже был закрыт. Хорошо, тогда я начал мыслить масштабнее и работать над большим проектом. В один прекрасный день начался прием заявок, а уже К ВЕЧЕРУ его вдруг закрыли, так как по количеству присланных проектов был перебор.
Я тогда очень удивился. Очень странная система. В любом другом конкурсе или программе период подачи заявок известен заранее — неделя или месяц и даже крайний срок указывается с конкретным временем суток. А тут такой сюрприз от EAS!
Осенью от EAS пришел пресс-релиз о том, что новая подача заявок на компенсацию проектов откроется 7 января в 9 часов утра, а сумма выделяемых туристическому сектору денег составит 4,1 млн евро.
“Прекрасный” сюрприз ждал всех утром 5 января, когда оказалось, что сумма предусмотренных денег тайно, без каких-либо объяснений или пресс-релизов, была уменьшена вдвое.
Я три месяца готовил проект, финансовый анализ, идеи бизнес-модели и еще миллион других документов, необходимых для подачи заявки на получение компенсации. А тут сообщение про урезание бюджета в два раза… Отличный мотиватор за 2 для до начала подачи заявлений.
Ранним утром 7 января я попросил всех уйти из комнаты, чтобы спокойно все заполнить и подать заявку. Перед тем, как загрузить документы и нажать заветную кнопку “ESITA”, нужно было еще заполнить много граф анкеты. И это я еще подготовился, составил ответы заранее, чтобы при подаче их быстро скопировать и перенести в нужную графу.
Где-то в середине заполнения анкеты, в 09:26 утра, в системе появилось сообщение, что прием заявок закрыт, поскольку запрошенная сумма поданных проектов уже полностью исчерпала бюджет.
Идиотская система. Я подал заявление примерно в 09:40, мне дали возможность его дигитально подписать и отправить, но оставив меня за чертой и практически без надежды, что кто-то вообще прочитает мой проект. Кому нужны теперь все эти финансовые анализы, заказанные чертежи и другие дополнительные документы?!
Было бы в этом заявлении 3 строки. Но там было 19 листов формата А4.
Я настолько разочарован в EAS и в правительстве, что это трудно выразить словами. И я не единственный - говорят, что около 250 или даже больше туристических компаний были готовы представить свои бизнес-проекты. А деньги дадут только десятерым. Конкуренция очень жесткая, а EAS всегда выбирает крупные компании — например, Lottemaa или что-то подобное. Но тот факт, что вы даже не можете подать заявку и представить свою идею — это, конечно, уровень! Хотя никто об этом даже не предупреждал. Коней на переправе не меняют!”
Mesi tare. Foto: Evelin Sammel
Mesi tare, foto: Ahto Sooaru