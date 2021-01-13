Владелец дома отдыха в Причудье: я так разочарован в правительстве, что это трудно выразить словами

На берегу Чудского озера в староверческой деревне Варнья находится небольшой дом отдыха Mesi tare. Управляющий этого туристического объекта Херлинг Меси рассказал в своем блоге, как на прошлой неделе пытался подать на сайте EAS заявку на получение компенсации и что из этого вышло. Ниже приводим его мнение:

“Пятно позора EAS и Министерства финансов

Сектор туризма, как и многие другие, сильно пострадал в 2020 году. Конкретно о туризме говорили много и принимались различные меры поддержки. Помимо государственной помощи по выплате заработной платы, можно было весной подавать заявки на различные гранты, а осенью правительство объявило о выделении новых компенсаций в январе 2021 года.

Все это время я не ходил с протянутой рукой, не стучал ни в одну дверь с просьбой о помощи. У меня всегда был принцип, что надо справляться самому, и я считаю, что если уж в первый месяц кризисной ситуации ты не справляешься, то разумнее сразу закрыть дело.

Не особо я был и соискателем грантов на проекты. Во-первых, мне нравится стиль ретро и старинные здания, а не гипс и ровные стены-полы под углом 90 градусов. Старые дома по-прежнему преподносят много сюрпризов, и предсказать, что конкретно ты обнаружишь, никогда не удастся. Мы всё сделали сами, за свои деньги, и, честно говоря, я остался доволен. Богатым я не стал, потому что все доходы снова уходят в инвестиции. Кто-то проворчит, что, смотри, и это, и то, и третье можно сделать по какому-то государственному проекту и почему мы такие дураки, что строим всё за свои деньги. У нас тут есть знакомые, которые без такого проекта, то есть за свои деньги, даже цветок не пересадят.

Я не такой. Однако я внимательно следил за предоставляемыми мерами поддержки на случай, чтобы, если что-то подойдет для нашего гостевого дома, тоже подать заявление. Но участвовать таким образом, чтобы это соответствовало нашим принципам и целям.