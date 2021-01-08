C 15 января в Латвию можно будет въехать только со справкой об отсутствии COVID-19

Результаты теста должны будут предъявить все, кто пересекают границу Латвии — в том числе и те, кто приезжает в страну на личном автотранспорте. Аналогичные правила вступают в силу 15 января в Литве и Эстонии, сообщает пресс-служба министерства сообщений.

Человек, который пересекает границу Латвии, должен будет предъявить негативный результат теста на Covid-19. Тест нужно будет сделать как минимум за 72 часа до въезда в Латвию. Документ (результат теста, справка от врача, справка о наличии антител или другой медицинский документ, подтверждающий, что человек не разносит инфекцию) нужно предъявить перевозчику — например, представителям авиакомпании. В противном случае ему может быть отказано в посадке.

При въезде в Латвию на частном автомобиле необходима отметка о результате теста в анкете в системе Covidpass.lv. За выполнением этого требования будут следить сотрудники Погранохраны или Госполиции.

С 15 января будут разрешены международные рейсы через аэропорты, морские порты, а также автобусное и железнодорожное сообщение внутри Евросоюза и Европейской экономической зоны. Разрешены также пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией и Швейцарией. Во всех случаях от пассажиров потребуют “негативный тест”.

Тест перед приездом в Латвию не нужно делать:

* детям в возрасте до 11 лет;

* лицам, у которых есть прививка от Covid-19;

* сотрудникам компаний-перевозчиков;

* морякам, которые возвращаются домой с работы или отправляются на работу;

* транзитным пассажирам, которые не покидают зону контроля в аэропорту;

* представителям дипломатического корпуса.

Кроме того, справку не будут требовать у тех, кто регулярно пересекает границу из-за специфики работы, обучения или по другим причинам. Таким людям придется предоставить доказательства необходимости пересечения границы.

После приезда из стран с высоким риском инфицирования нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 10 суток, а также выполнять эпидемиологические требования SPKC.