ФОТО и ВИДЕО | В Эквадоре прошел знаменитый фестиваль "Танцы дьяволов"

С 2009 года Диаблада является частью культурного наследия Эквадора и привлекает достаточно много туристов. На улицы городов, по традиции, выходят тысячи танцоров в костюмах дьяволов и развлекают толпу зрителей. В этом году от многокилометровых парадов с ряжеными дьяволами пришлось отказаться. В Эквадоре действует ограничение, согласно которому в массовых мероприятиях могут принимать участие не более 30 человек. В итоге Диабладу провели по новым правилам: в городе Пильяро танцорам выделили специальное место, зрителей на улицах не было, а все происходящее транслировалось в Сети.