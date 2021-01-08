В Индии туристов арестовали за танцы в тоннеле

Туристы направлялись в город Манали, но по дороге решили остановиться в тоннеле. Выйдя из машин, они включили музыку и начали танцевать. Благодаря установленным внутри камерам о нарушении стало известно полицейским, которые почти сразу прибыли на место. Беспечных путешественников арестовали за создание угрожающей ситуации на проезжей части, сообщает портал Тонкости Туризма.