08.01.2021, 12:00
В Индии туристов арестовали за танцы в тоннеле(2)
Photo by Globelet Reusable on Unsplash
Семерых туристов арестовали за танцы в тоннеле Атал.
Туристы направлялись в город Манали, но по дороге решили остановиться в тоннеле. Выйдя из машин, они включили музыку и начали танцевать. Благодаря установленным внутри камерам о нарушении стало известно полицейским, которые почти сразу прибыли на место. Беспечных путешественников арестовали за создание угрожающей ситуации на проезжей части, сообщает портал Тонкости Туризма.
В тоннеле Атал запрещено останавливаться, обгонять другие автомобили, превышать скорость и даже притормаживать.
Сообщается, что у нарушителей также изъяли машины.