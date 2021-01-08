С 11 января въезд в Эстонию без ограничений по-прежнему разрешен только из Исландии(1)
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Литве - 1199,3 (↓), Чехии (1119,2 ↑), Лихтенштейне (1024,0 ↓) и Великобритания (922,2 ↑).
Далее следуют: Словения (959,1 ↑), Андорра (807,3 ↑), Швеция (785,1 ↓), Нидерланды (757,7 ↓), Кипр (717,7 ↑), Словакия (674,5 ↑), Латвия (601,9 ↑), Дания (590,4 ↓), Португалия (517,0 ↑), Люксембург (464,6 ↓), Ирландия (455,6 ↑), Хорватия (422,7 ↓), Италия (355,1 ↑), Румыния (353,1 ↑), Австрия (320,0 ↓), Германия (319,0 ↓), Польша (316,7 ↓), Испания (297,4 ↑), Мальта (277,2 ↑), Франция (272,1 ↓), Венгрия (242,7 ↓), Бельгия (174,1 ↓), Болгария (169,4 ↓) и Норвегия (149,0 ↑).
* "стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: "↑" - рост числа заболевших, "↓" - уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (31,8 ↓), Финляндии (68,1 ↓) и Греции (84,2 ↓) .
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 598,36 ↑.
Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 10-дневного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.
Поэтому с 11 по 17 января 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать только из Исландии. Приезжающим из других стран Европы нужно соблюдать 10-дневный карантин или сделать тесты на коронавирус. (На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования).
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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