В аэропорту Риги установили бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19

Автомат для сдачи анализов находится у выхода из обслуживающего прилеты терминала Е. Анализы на Covid-19 могут сдавать путешественники, гости аэропорта, а также сотрудники аэропорта и компаний, работающих в аэропорту, у которых есть доступ к признанным в Латвии инструментам аутентификации — интернет-банку Swedbank, SEB, Luminor или Citadele, к ID-карте с электронной подписью, к мобильному приложению eParaksts mobile или Smart-ID. Иностранные граждане, у которых нет доступа к этим приложениям аутентификации, пока не могут использовать устройство.

Бесконтактный автомат предназначен для платной сдачи анализов. Чтoбы сдать анализ, клиент должен зайти на страницу лаборатории https://ej.uz/analizes и авторизоваться, используя один из вышеупомянутых вариантов аутентификации. Путем авторизации клиент подтверждает свою личность и оплачивает тест. Как только это будет сделано, клиент получит PIN-код по телефону и электронной почте и сможет, следуя инструкциям, сдать образец слюны.

Аэропорт просит пассажиров учесть, что получить результат теста в пункте бесконтактной сдачи анализов не получится — E. Gulbja Laboratorija отправляет результат клиентам по электронной почте. Таким образом, получить результат теста непосредственно перед полетом в пункте сдачи анализа невозможно. Аэропорт призывает пассажиров внимательно ознакомиться с правилами въезда в страну назначения и сдавать тесты так, чтобы результаты приходили вовремя.

Напомним, что в августе 2020 года точно такой же бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19 появился в Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня. Оборудование устанавливали для тестирования работников медучреждения с целью оперативного реагирования на возможное распространение Covid-19 и уменьшения нагрузки на рабочий персонал.