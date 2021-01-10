Эксперты: туризм в Европе полностью восстановится не ранее 2026 года

Евроконтроль составил три варианта развития ситуации. Согласно первому, оптимистичному, сценарию, кризисную ситуацию удастся разрешить уже в 2022 году. Второй вариант предполагает, что туризм полностью восстановится к 2026 году. Для реализации этого плана нужно, чтобы в 2021 году массовая вакцинация населения началась во всех странах Европы. Эксперты предполагают, что если в наступившем году большая часть жителей европейских государств будет привита, то в последующие 12 месяцев пандемия пойдет на спад. По прогнозам Евроконтроля, при таком сценарии в Евросоюзе ожидаются 5,64 млн рейсов между 44 государствами, что соответствует 51% от уровня 2019 года. В 2020 году при этом трафик составил 44% от уровня 2019 года.

Но есть и третий, пессимистичный, сценарий, по которому восстановление туристической отрасли ожидается вообще не ранее 2029 года.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, из-за пандемии COVID-19 количество рейсов в европейском воздушном пространстве вернулось на уровень середины 1980-ых годов. За 2020 год европейский трафик снизился на 55% до 5 миллионов рейсов, по сравнению с 11,1 миллионами рейсов в 2019 году. Объем пассажирских перевозок упал в разных регионах от 40 до 73%. Больше всего снижение наблюдалось в Великобритании, Германии и Испании — как минимум на 1 миллион рейсов меньше. Количество международных рейсов в Европу и из Европы упало на 59%.

По состоянию на конец 2020 года половина самолетов в Европе — 4 118 из 8 048 самолетов — постоянно оставалась на земле. Однако эта цифра указывает и на значительное улучшение по сравнению с разгаром пандемии в апреле, когда авиакомпании вывели из строя 87% своих самолетов.