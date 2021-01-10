ФОТО | Как живут племена коренных индейцев в Бразилии

50-летний фотограф Рикардо Штукерт из столицы Бразилии обнародовал впечатляющие снимки коренных жителей Южной Америки. Индейские племена до сих пор обитают, вернее, борются за выживание в бразильских штатах Акко, Амазонас, Баия и Алагоас.

С 2020 года, когда в лесах Амазонии произошел один из самых разрушительных лесных пожаров, существование многих коренных народов Бразилии находится под угрозой. Тем не менее местные индейцы пытаются выжить и с этой целью восстанавливают лесные массивы и пресекают деятельность браконьеров.

Яркими фотографиями Штукерт надеялся привлечь внимание к трудностям, с которыми индейцы столкнулись не по своей вине. Фотограф рассказал Daily Mail, что впервые встретился с индейцами в 1997 году во время фотосъемки в деревне Яномами на границе между Бразилией и Венесуэлой.

Последние снимки Рикардо стали частью его проекта “Бразильские индейцы”. Тем самым он хотел подчеркнуть важность защиты коренных народов Бразилии, которые являют собой образец гармоничных взаимоотношений между природой и человеком.

“Мы думаем, что являемся хозяевами мира, но индейцы научили меня искусству останавливаться, дышать и говорить, чего мы больше не делаем сегодня из-за увлечения электроникой, — сказал Штукерт. — Это о том, как важно смотреть в глаза, касаться и чувствовать друг друга. Например, я научился спрашивать разрешения вступить в разговор, что является, по сути, духовным разрешением понимать культуру другого”.