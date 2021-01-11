11.01.2021, 07:00
В Китае найдены останки динозавра возрастом 70 млн лет
Scanpix, Jon Gopsill/CATERS NEWS AGENCY
Под двухметровым скелетом лежали яйца с эмбрионами.
Окаменелый скелет динозавра с кладкой яиц был найден в восточной провинции Китая Цзянси. Возраст гнезда составляет около 70 млн лет.
Археологи уточнили, что скелет принадлежит взрослой особи динозавра овирапторида. Судя по размерам останков, обнаруженный экземпляр был не менее 2 м роста. Под скелетом археологи нашли кладку яиц с эмбрионами. Исследования показали, что эмбрионы находились на разных этапах развития. Это свидетельствует о появлении на свет не одновременно, а поочередно через некоторые промежутки времени.
По словам научного сотрудника Юньнаньского университета Би Шуньдонга, находка позволяет лучше понять процесс появления на свет овирапторидов.