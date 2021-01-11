В Китае найдены останки динозавра возрастом 70 млн лет

Археологи уточнили, что скелет принадлежит взрослой особи динозавра овирапторида. Судя по размерам останков, обнаруженный экземпляр был не менее 2 м роста. Под скелетом археологи нашли кладку яиц с эмбрионами. Исследования показали, что эмбрионы находились на разных этапах развития. Это свидетельствует о появлении на свет не одновременно, а поочередно через некоторые промежутки времени.