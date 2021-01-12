Таллиннский аэропорт: о кризисе, пользе от Nordica и инвестициях в размере 35,6 млн евро

Однако мы рекомендуем пассажирам зарегистрировать свой рейс заранее в интернете (online check-in) и обращаться к стойкам регистрации только в том случае, если надо сдать багаж. Прохождение проверки безопасности можно занять больше времени, чем обычно, так как мы должны обеспечить соблюдение дистанции между людьми, а также ограничить количество пассажиров в зоне досмотра. Вот почему так важно прибыть в аэропорт заблаговременно.

Мы всегда рекомендуем приезжать в аэропорт пораньше, чтобы все процедуры прошли гладко и у пассажира было приятное начало поездки. Рекомендация прибыть в аэропорт за 2 часа до вылета остается в силе.

Как изменились процедуры проверки в аэропорту — требуется ли пассажирам больше времени для прохождения контроля и надо ли прибывать с куда бóльшим запасом времени, чем раньше?

При этом надо помнить, что зимний сезон всегда был более спокойным. Кроме того, на данный момент у людей еще нет полной уверенности в путешествиях. Именно поэтому в первые месяцы наступившего года в расписании аэропорта будет не так много пунктов назначения и, соответственно, ожидается довольно мало пассажиров. Если начнется широкое использование вакцины и будет наблюдаться снижение уровня заражения, мы прогнозируем, что в летние месяцы поток пассажиров снова начнет расти.

В середине декабря, когда было объявлено об отмене ограничений на полеты, авиакомпании вновь получили возможность начать составление планов полетов, отвечающих текущему рыночному спросу. Уже в начале января из Таллиннского аэропорта можно было улететь по 14 международным и 2 внутренним направлениям. Поскольку спрос и загруженность линий в настоящее время низкие, с 11 января временно приостанавливается авиасообщение с Миланом и Брюсселем.

Из-за пандемии коронавируса было отменено очень много рейсов — сколько из них удалось восстановить в начале января? И сколько пассажиров вы ожидаете пропустить через аэропорт в первые месяцы 2021 года?

С 1 сентября 2020 года все прибывающие пассажиры могут сделать первый тест на коронавирус в Таллиннском аэропорту. Это очень инновационное решение, о котором наши коллеги из Латвии и Литвы пока только мечтают. Как я уже упоминал ранее, территория аэропорта ограничена, и поэтому пространство для проведения тестирования довольно небольшое. В сотрудничестве с нашими хорошими партнерами Synlab и Confido мы внесли несколько изменений, чтобы сделать процесс более удобным (например, были установлены дополнительные экраны, чтобы люди могли издалека видеть номера очереди).

Да, но наши читатели сообщали, что в очереди на прохождение теста в аэропорту иногда скапливаются толпы и люди не соблюдают нужную дистанцию. Как вы это прокомментируете?

Кроме того, в целях защиты пассажиров и работников аэропорта мы установили на стойках обслуживания защитные стеклянные панели. В тех местах, где этих мер защиты нет, сотрудники аэропорта должны использовать средства индивидуальной защиты.

Во время кризиса аэропорт принял ряд различных превентивных мер для защиты как работников, так и пассажиров. В начале прошлого года в сотрудничестве со стратегически важными партнерами по всей Эстонии в аэропорт доставили предназначенные для пассажиров декларации о здоровье, в терминах были установлены в достаточном количестве аппараты для дезинфекции рук, на экранах и рекламных плакатах, а также по громкой связи пассажиров оповещают о мерах профилактики. Особое внимание мы уделили процедурам уборки терминалов. На все часто используемые поверхности, такие как стойки регистрации, ящики в пункте досмотра пассажиров и ручной клади, ручки багажных тележек, детские коляски, инвалидные кресла, поверхности лифтов и туалетов наносится специальное каталитическое покрытие с использованием нанотехнологий. Мы также провели специальную дезинфекцию всех мягких сидений и ковров. В зоне контроля и досмотра мы установили очистители воздуха на основе УФ-излучения, которые стерилизуют и очищают воздух от микроорганизмов (от вирусов и бактерий).

Конечно, мы призываем людей быть ответственными и соблюдать правила — все желающие могут пройти тестирование, просто нужно запастись временем.

Ранее в терминал пропускались только пассажиры, а провожающим советовали не входить в здание аэропорта. Это правило все еще действует?

Да, точно так же, как существует общее требование избегать ненужных контактов и ограничивать передвижение. В аэропорту действуют такие же правила, мы по-прежнему призываем сопровождающих отказаться от посещения терминала. Проводить тех, кто действительно улетает, можно на площадке Kiss&Fly, расположенной на крыше парковочного дома.

Международные авиакомпании хотят восстановить рейсы из Таллинна как можно быстрее

По заявлениям коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, из-за кризиса мир авиации сплотился, общение стало плотнее. Что это может означать в долгосрочной перспективе?

Это правда. Отношения аэропорта с авиакомпаниями никогда не были настолько хорошими, как сейчас. Сложная ситуация и желание снова начать летать объединили нас и упрочили наше сотрудничество как на данный момент, так и в будущем. В подтверждение этого можно привести тот факт, что ни одна из авиакомпаний не заявила, что больше не будет летать из Таллинна. Наоборот, авиакомпании хотят как можно скорее возобновить свои рейсы. Речь идет именно о желании снова летать

А как насчет заказных или чартерных рейсов?

Мы находимся на постоянной связи с туроператорами и следим за ситуацией. В настоящее время чартерных рейсов на январь не запланировано, но туроператоры готовятся открыть их в конце февраля при условии улучшения эпидемиологической ситуации. В декабре было организовано несколько чартерных рейсов, пассажиры отозвались о них очень положительно, говоря, что чувствовали себя в безопасности. Это вселяет надежду на будущее.

Какой могла бы быть роль Nordica в будущем? Может быть, сейчас как раз хороший момент, чтобы вновь громко о себе заявить?