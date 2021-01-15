ФОТО | Идея на выходные: лучшие места для зимнего пикника на природе в Эстонии(1)
Берите теплый плед, корзину с закусками и горячими напитками и отправляйтесь на природу. Делимся самыми красивыми местами!
Учебная природная тропа верхового болота Пяэскюла
Эта тропа протяженностью 4 км пролегает через загадочный и прекрасный эстонский лес. По поверхностным дорожкам или по заснеженным перекладинам вы пройдете через разные типы леса, через замершие каналы и родники. В сосновом лесу находится 10-метровая наблюдательная вышка, там можно и отдохнуть.
К сожалению, по пути нельзя разжигать костер, но можно хорошо перекусить и без него.
Учебная тропа Рийза в Национальном парке Соомаа
На краю дороги Йыэсуу-Тырамаа вы увидите указатель, приглашающий пройти по дощатой тропе, проложенной по живописному болоту Рийза. На трассе вас ждут 8 мест для остановок и смотровая вышка. Автомобильная дорога, парковка и сухой туалет находятся прямо у ворот в начале тропы.
Тропа сначала проходит по открытым местам на болоте, а затем пересекает небольшие лесные участки. В таких местах хорошо виден переход леса в болото и наоборот – сухая почва становится мокрой, болотные растения сменяются старыми елями. Дальше извилистая тропа доходит до красивых болотных озер. Учебную тропу Рийза можно пройти до первого озера как с детской коляской, так и на инвалидном кресле.
Маленькая Вяэрада
Адрес: Pargi tänav 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Туристическая тропа длиной в 3 км начинается у железнодорожной станции Элва и является одной из самых популярных в регионе. Вдоль тропы стоят деревянные скульптуры, изображающие сказочных эстонских героев. Как гласит легенда, в этих лесах царит особая атмосфера, которая оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека. Тропа прямая и ею можно воспользоваться практически даже зимой.
Тропа подходит любителям походов любого возраста, и прежде всего для детей.
Туристическая тропа Мейекозе
Адрес: Riisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Учебная тропа Мейекозе извивается вначале вдоль берегов рек Раудна и Тырамаа и ведет знакомить с заливными лугами дельты реки Тырамаа, которые являются частью наследственного ландшафта Соомаа. В конце тропы со стороны Тырамаа, в устье реки находится древняя деревня, где экспонируются различные хижины человека каменного века, баня и много другого интересного.
Туристическая тропа Мейекозе кончается примерно в 2 км от начальной точки у дороги Рийза-Тырамаа.
Походная тропа Леэмети-Ынгу
Адрес: Leemeti küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
В западной части острова Хийумаа находится 11-километровая походная тропа. Маршрут пролегает мимо живописных дюн, расположенных между Мардихансуским заливом и Тихускими озерами.
Туристическая тропа болота Койги
Адрес: Aadu-Metsa, Koigi küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Самое большое болото на Сааремаа приглашает вас в поход по 4,8-километровой туристической тропе. Около озера есть удобная смотровая платформа, на которой можно отдохнуть и устроить небольшой зимний пикник. С находящейся около тропы 9-метровой смотровой вышки открывается красивый вид на заснеженное болото.
Источник: VisitEstonia