Как голландцы стали самой высокой нацией на планете

Обе эти традиции не только помогли создать нынешние Нидерланды , отвоевав значительную территорию у моря, но и сделать самих голландцев такими, какие они есть — с поразительным аппетитом на молочные продукты.

Плавучая ферма открылась в прошлом году и сразу привлекла к себе внимание, сделавшись достопримечательностью Роттердама. Считается, что она — первая в мире и поддерживает сразу две голландских традиции: борьбу с наступлением Мирового океана и молочное животноводство.

“Наши коровы едят биомассу городских отходов и превращают ее в свежее и полезное молоко”, — объясняет Минке ван Вингерден, одна из партнеров проекта.

Само стадо тоже превращено в органический механизм по переработке отходов: коровы питаются травой, которую стригут в парках, на газонах и полях для гольфа Роттердама, а также картофельными очистками, которых в этом городе очень много: голландцы обожают чипсы, они готовы их есть чуть ли не в любое время дня, особенно — жирно сдобренные майонезом.

Роттердамская плавучая ферма стала для молочной промышленности спасательным плотом в быстро меняющемся мире. Такая ферма приспособлена к приливам и поднимающемуся уровню Мирового океана и сконструирована так, что снижает значительные выбросы парниковых газов в атмосферу, которыми так славны коровы. На крыше у нее — солнечные панели. Кроме того, крыша собирает дождевую воду, которую потом пьют буренки.

Морской бриз доносил до моих ноздрей запах навоза. Вдалеке портовые краны грузили контейнеры в суда, проплывали баржи с нефтепродуктами. Стадо коров на таком фоне выглядело несколько неуместно, трудносовместимо с индустриальным пейзажем.

Пришвартованная в небольшой бухте, прибрежная ферма была похожа на плавучий коровник. У нее была изогнутая крыша, напоминающая волну, и сходни, по которым коровы могли сойти на берег, если их вдруг заинтересует эта малопривлекательная полоска травы на пристани.

Вот тогда-то я их и увидел: коровы, целое стадо, жевали свою жвачку на плавучей ферме, прямо в море.

Удаляясь на запад от Роттердама, я шел по дороге из красного кирпича мимо сгорбленных таунхаусов и прозрачных каналов, мимо аппетитно пахнущих суринамских ресторанчиков и загородных супермаркетов — до тех пор, пока не пришел в порт.

Нидерланды — страна гигантов, самая высокорослая нация на планете. Средний рост голландца — 182,5 см, а голландки — 168,7 см. Для сравнения: средний рост американца — 177,1 см, американки — 163,5 см.

Но так было не всегда.

Документы голландской армии, как выяснилось во время исследования Лондонского королевского общества (ведущего научного общества Великобритании), показывают: в середине 1800-х мужчины в Нидерландах были одними из самых низкорослых в Европе.

“В 1860 году голландские солдаты были ростом примерно в 165 см, — рассказывает участвовавшая в исследовании профессор Луиз Барретт из Летбриджского университета (Канада). — В те же годы мужчины в США были примерно на 5 см выше”.

Тогда, добавляет Барретт, американцы были самой высокой нацией в мире.

С тех пор, однако, роли поменялись: всего за 160 лет голландские мужчины подросли на 20 см, обогнав американцев, которые выросли всего на 6 см.

“Все произошло слишком быстро, чтобы объяснить это только генетикой”, — считает Барретт, хотя и естественная селекция, по ее мнению, тоже сыграла свою роль.

И действительно, как показывает ее исследование, наиболее фертильные пары в Нидерландах (те, у кого больше детей) — это высокие мужчины и женщины среднего роста. А как насчет американцев? У них такие пары состоят из низеньких женщин и мужчин среднего роста.

Есть и другие факторы, повлиявшие на быстрый рост голландской нации, добавляет Барретт: одна из лучших в мире система здравоохранения, низкое расслоение в доходах и отличная система социального обеспечения.

“В Нидерландах все направлено на обеспечение рождения здоровых детей, на рост которых потом ничего не влияет негативно, — говорит она. — Каждый раз, когда ваша иммунная система реагирует на болезнь, это дорого стоит вашему организму — он лишается части энергии, которую мог бы использовать для роста”.

Добавим сюда и питание: у жителей Нидерландов просто ненасытный аппетит на молочные продукты, и исследования показывают, что это тоже повлияло на увеличение роста нации.