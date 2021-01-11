11.01.2021, 10:30
ФОТО | Тело лошади, а шея жирафа: в Африке впервые обнаружены карликовые жирафы
Scanpix, Emma Wells/Giraffe Conservation
Животные в два раза ниже своих высоких сородичей.
В национальных парках Уганды и Намибии были впервые замечены карликовые жирафы, которые в два раза ниже высоких сородичей.
Жирафы являются самыми высокими животными на земле. Взрослые самцы могут достигать до 6,1 м. Однако в декабре в национальных парках на юго-западе Африки были обнаружены две карликовые особи. Высота одного животного достигала 2,8 м, а второго — 2,6 м.
Как сообщили ученые BMC Research Notes, у обоих жирафов диагностирована скелетная дисплазия, очень редкое для дикой природы заболевание, влияющее на рост костей. Из-за дисплазии ноги жирафа так и не выросли до обычных видовых показателей. При этом болезнь никак не отразилась на длине шеи.