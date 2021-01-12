12.01.2021, 08:00
В Италии запускают новую национальную авиакомпанию
Photo by Stefano Bazzoli on Unsplash
Новая итальянская авиакомпания EGO Airways планирует запустить рейсы уже в конце марта этого года. Пока она будет выполнять перелеты только внутри страны, сообщает портал 34travel.me.
Сейчас компания владеет двумя самолетами Embraer 190. Первый базируется в аэропорту Форли, второй — в Катании. Из этих городов и планируют выполнять первые рейсы. Кроме того, с 28 марта самолеты будут обслуживать аэропорты Флоренции, Пармы, Бари и Ламеции-Терме.
С 4 июня в расписании появятся рейсы в Кальяри, Бергамо и Рим. Позже авиакомпания планирует добавить к ним Милан.
Продажу билетов по всем направлениям уже открыли. Цены на них стартуют от € 49.
Авиакомпания EGO Airways была основана в июле 2019 года несколькими итальянскими предпринимателями. По мнению основателей, она должна стать достойной альтернативой Alitalia.
Более подробную информацию о рейсах авиакомпании можно посмотреть ЗДЕСЬ.