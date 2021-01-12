ФОТО | Десять сокровищ мира, которые мы можем потерять

В 1980 году житель Южного Тироля Райнхольд Месснер совершил первое одиночное восхождение на Эверест без дополнительного кислорода. Самая высокая гора в мире сегодня полностью коммерциализирована. На нее поднимались более 10 тысяч раз. Туристы оставляют после себя на горных склонах немало мусора. Ледникам в Гималаях угрожает и глобальное потепление климата.

В 1980 году житель Южного Тироля Райнхольд Месснер совершил первое одиночное восхождение на Эверест без дополнительного кислорода. Самая высокая гора в мире сегодня полностью коммерциализирована. На нее поднимались более 10 тысяч раз. Туристы оставляют после себя на горных склонах немало мусора. Ледникам в Гималаях угрожает и глобальное потепление климата.

Это самый крупный в мире природный объект, образованный живыми организмами. У берегов Австралии обитают 400 видов кораллов, 500 видов рыб и 4000 различных моллюсков. При глобальном потеплении климата на 1,5 градуса он может погибнуть к 2100 году. Повышение температуры приводит к гибели обитающих в полипах водорослей. Без них кораллы перестают расти, теряют цвет. Половина кораллов уже исчезла.

Это самый крупный в мире природный объект, образованный живыми организмами. У берегов Австралии обитают 400 видов кораллов, 500 видов рыб и 4000 различных моллюсков. При глобальном потеплении климата на 1,5 градуса он может погибнуть к 2100 году. Повышение температуры приводит к гибели обитающих в полипах водорослей. Без них кораллы перестают расти, теряют цвет. Половина кораллов уже исчезла.

Дождевые леса Амазонки — самый крупный в мире тропический лес. Они вырабатывает около 20% кислорода. Это “легкие планеты” и огромная природная аптека: здесь самое большое на Земле разнообразие растений. Выжигая и вырубая леса, фермеры освобождают земли под сельское хозяйство — и нарушают экосистему. Количество осадков здесь уже на четверть ниже. Большая часть лесов может превратиться в саванну.

Дождевые леса Амазонки — самый крупный в мире тропический лес. Они вырабатывает около 20% кислорода. Это “легкие планеты” и огромная природная аптека: здесь самое большое на Земле разнообразие растений. Выжигая и вырубая леса, фермеры освобождают земли под сельское хозяйство — и нарушают экосистему. Количество осадков здесь уже на четверть ниже. Большая часть лесов может превратиться в саванну.





Парк Джошуа-Три без дерева Джошуа?

Дерево Джошуа в одноименном национальном парке США может исчезнуть к 2100 году, потому что там становится все жарче. Пустынное растение выживает только в системе с другими видами. Но усиливающаяся засуха повреждает саженцы, а в более возвышенных, прохладных местах все меньше юкковой моли, которая опыляет цветы этого дерева. Сейчас в Джошуа-Три растет больше трав, что увеличивает и риск пожаров.







Килиманджаро без снега?

Вулкан Кибо в массиве Килиманджаро — самая высокая гора Африки и символ Танзании. На высоте 5895 метров ее пик покрыт ледовой шапкой. С 1912 по 2009 год Кибо потерял около 85 процентов площади льда. Исследователи предполагают, что таяние ледника связано с глобальным потеплением.







Слишком много прогулок по Мачу-Пикчу

Одно из самых популярных туристических направлений в Южной Америке — разрушенный город Мачу-Пикчу в перуанских Андах. Более 1,5 миллиона туристов ежегодно (за исключением года короны) подвергают опасности это древнее и экологически уязвимое место. ЮНЕСКО рекомендует сократить число туристов, потому что многолюдные прогулки делают старые постройки нестабильными.







Мальдивам грозит затопление