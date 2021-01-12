Улица не для людей: мэрия Парижа взялась превратить Елисейские поля в сад

Парижская мэрия решила, наконец, вернуть былое величие Елисейским полям, которые давно требуют благоустройства. Как сообщает The Guardian, мэр Парижа Анн Идальго дала старт проекту реконструкции центральной улицы города стоимостью €250 млн, которая закончится, однако, не раньше 2024 года, когда в Париже должны пройти Олимпийские игры. Как заявила Анн Идальго, улица протяженностью в 1,9 км, превратится в “невероятный сад”.

“Легендарная авеню утратила былое великолепие за последние 30 лет, — говорится в заявлении инициативного комитета реконструкции Елисейских полей. — Ее постепенно оставляли парижане, по ней ударили несколько последовательных кризисов: “желтые жилеты”, забастовки, пандемия и упадок экономики”. Новый план комитета предполагает, что на Елисейских полях наполовину сузят проезжую часть, превратив дороги в прогулочные и парковые зоны, и высадят аллеи деревьев, чтобы улучшилось качество воздуха.

О предложении инициативного комитета реконструировать главную улицу Парижа стало известно еще в конце 2019 года. “Часто говорят, что это самая красивая улица в мире, однако те из нас, кто работает здесь ежедневно, в этом не так уверен, — говорил тогда возглавивший комитет парижанин Жан-Ноэль Рейнар. — На Елисейских полях появляется все больше гостей, предприниматели борются за место на них, но для французов они выглядят изношенными”.

Действительно, растрескавшиеся тротуары, чахлые деревья и загрязненный воздух на забитой машинами улице не производили в последнее время хорошего впечатления. “В последний раз реконструкция Елисейских полей проводилась 25 лет назад, — напоминал Рейнар. — Нам нужно перевести Елисейские поля в XXI век. Нам нужно модернизировать улицу, сделать ее более расслабленной и вернуть сюда парижан”.