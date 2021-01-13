ФОТО | Картины на домах: как уличное искусство завоевывает Таллинн

Раньше стрит-арт воспринимался крайне негативно. Появлявшиеся повсюду работы уличных художников приводили чиновников в стрессовое состояние. Граффити, распространившиеся по Эстонии начиная с 1990-ых годов, в Таллинне и вовсе стали воспринимать исключительно как большую проблему — стены городских зданий во всех районах, в том числе и в Старом городе, были исписаны и изрисованы всевозможными надписями и изображениями. Согласно правилам общественного порядка Таллинна, владелец зарегистрированного недвижимого имущества или здания обязан ликвидировать такие несанкционированные работы.

Однако в последние годы стало ясно, что хорошо продуманное и искусно выполненное уличное искусство может прекрасно вписаться в городской облик.

В это время во всем мире стали популярны муралы - огромные изображения, которые, как правило, рисуют на стенах домов, на больших заборах или в подземных переходах. По сути, для создания мурала может подойти любая вертикальная поверхность независимо от того где она находится, снаружи здания или внутри.

Возможно, к мысли, что эстонской столице нужны муралы, пришли после того, как в 2015 году в городке Ülemiste City создали крупнейшее на тот момент в странах Балтии изображение “Ülemiste tüdruk” (Девочка Юлемисте). Именно после появления этой новой таллиннской достопримечательности столичные власти пересмотрели свое отношение к стрит-арту и стали заказывать новые муралы. Первые работы появились уже в 2016. С каждым годом их становится все больше и больше.

„Õ” Суперграфика в виде эстонской буквы Õ украсила фасад многоквартирного дома по адресу Õismäe tee 2. На создание этой работы художника вдохновило само название района Ыисмяэ, год эстонского языка и 200-летие буквы "Õ". Автор и создатель дизайна - Андреас Луйгас (Finostilo OÜ).

„Сон Леэмета” "Сон Леэмета" украшает фасад 5-этажного дома по адресу Астангу 64. Автор работы - Герда Мяртенс. Город заплатил за это изображение 12 180 евро.