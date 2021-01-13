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13.01.2021, 08:00

ФОТО | Картины на домах: как уличное искусство завоевывает Таллинн

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"Свободный полет" на Jaama 1
Tiit Blaat
Для столичных властей уличное искусство больше не является источником стресса, а, наоборот, стало важной частью городского пространства. А вам нравится такое?

Раньше стрит-арт воспринимался крайне негативно. Появлявшиеся повсюду работы уличных художников приводили чиновников в стрессовое состояние. Граффити, распространившиеся по Эстонии начиная с 1990-ых годов, в Таллинне и вовсе стали воспринимать исключительно как большую проблему — стены городских зданий во всех районах, в том числе и в Старом городе, были исписаны и изрисованы всевозможными надписями и изображениями. Согласно правилам общественного порядка Таллинна, владелец зарегистрированного недвижимого имущества или здания обязан ликвидировать такие несанкционированные работы.

Однако в последние годы стало ясно, что хорошо продуманное и искусно выполненное уличное искусство может прекрасно вписаться в городской облик.

В это время во всем мире стали популярны муралы - огромные изображения, которые, как правило, рисуют на стенах домов, на больших заборах или в подземных переходах. По сути, для создания мурала может подойти любая вертикальная поверхность независимо от того где она находится, снаружи здания или внутри.

Возможно, к мысли, что эстонской столице нужны муралы, пришли после того, как в 2015 году в городке Ülemiste City создали крупнейшее на тот момент в странах Балтии изображение “Ülemiste tüdruk” (Девочка Юлемисте). Именно после появления этой новой таллиннской достопримечательности столичные власти пересмотрели свое отношение к стрит-арту и стали заказывать новые муралы. Первые работы появились уже в 2016. С каждым годом их становится все больше и больше.

„Õ”

Суперграфика в виде эстонской буквы Õ украсила фасад многоквартирного дома по адресу Õismäe tee 2. На создание этой работы художника вдохновило само название района Ыисмяэ, год эстонского языка и 200-летие буквы "Õ". Автор и создатель дизайна - Андреас Луйгас (Finostilo OÜ).

„Сон Леэмета”

"Сон Леэмета" украшает фасад 5-этажного дома по адресу Астангу 64. Автор работы - Герда Мяртенс. Город заплатил за это изображение 12 180 евро.

Akadeemia tee 34

В муниципальном здании по адресу Akadeemia tee 34 находится общежитие для бездомных. Адрес написан большими буквами на торцевой стене, чтобы дом был виден нуждающимся издалека.

"Свободный полет”

"Свободный полет" на торцевой стене здания по адресу Jaama 1 рассказывает нам о лыжной культуре и прыжках на лыжах с трамплинов Нымме. Автор дизайна - Андреас Луигас. Заказчиком большинства фасадных росписей является Таллиннский городской департамент.

„Телега”

В этом огромном настенном рисунке легко угадывается задумка автора - это сцена из романа "Правда и справедливость" А.Х.Таммсааре. Адрес - Juhkentali 23 / Keldrimäe 2. Автор - Эдгар Тедресаар.

"Песочные часы”

Выходящая на проезжую часть стена многоквартирного дома на Палласти 34b украшена картиной с изображением песочных часов. Автор и создатель дизайна - Андреас Луигас из Finostilo OÜ. Город заплатил за это изображение около 18 000 евро.

„Спорт”

Стена многоквартирного дома на улице Кивила 46 украшена работой художников из OÜ Tajuruum и OÜ Risoom. На мурале изображен мальчик, танцующий брейк-данс и опирающийся на камень Линды. Стоимость работ составила 27 840 евро.

"Пастух голубей”

В 2016 году в Ласнамяэ на стене жилого дома по адресу Кивила 3а появилось изображение маленького мальчика и стаи птиц. По словам художников, за создание этой суперграфики их вдохновила идея, что у каждого человека есть мечты и мысли, а птицы, летающие над головой ребенка, и есть метафорические идеи и желания. Авторы работы - Таави Каск, Эдгар Тедресаар и Пааво Кулдкепп.

"Девочка Юлемисте”

Произведение площадью 1780 м2 представляет из себя изображение стоящей под дождем девушки с красным зонтом. В бинарном дожде, то в есть двоичном коде из 1560 нулей и единиц, зашифрованы строки из стихотворения Деборы Вааранди о старце-водяном из Юлемисте и молодом градостроителе.

Для создания самого масштабного в странах Балтии граффити понадобилось 800 литров краски.

Произведение создано по эскизу Индрека Хааса. Воплощать задуманное в жизнь Индреку помогали художники Эдгар Тедресаар, Пааво Кульдкепп, Мартин Урб, Алар Тууль и Таави Каск.

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