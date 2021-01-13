Амстердам признан лучшим городом для счастливой жизни

Эксперты изучили 44 города, проанализировав их по 10 критериям: количество солнечных дней в году, стоимость бутылки воды, процент людей с ожирением по стране, продолжительность жизни, уровень загрязнения, количество рабочих часов в год, уровень счастья по стране, выбор мероприятий на свежем воздухе, число ресторанов, предлагающих еду навынос, и средняя цена месячного абонемента в спортзал.