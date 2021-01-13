Как отели обманывают туристов: секреты раскрывает профессионал

Советы, конечно, даны британским туристам, однако они универсальны и вполне могут пригодиться и туристам из Эстонии. Итак, по мнению профессиональных отельеров, стоит придерживаться следующих правил:

* При выборе отеля эксперты советуют смотреть не столько на фотографии из описания гостиницы, сделанные профессиональными фотографами, сколько на фото в отзывах туристов, с которыми легко ознакомиться на профильных сайтах. Дело в том, что профессионально сделанные дизайнерами и фотографами фотографии легко могут ввести туриста в приятное заблуждение, которое развеется при близком знакомстве с гостиницей. Непрофессиональные фотографии покажут реальность такой, как она есть.

* На фотографии некоторых мест стоит обратить особенное внимание. В частности, как заявляют эксперты, если среди официальных фотографий отеля нет изображения ванной комнаты — это отдельный повод насторожиться. В таких номерах вполне вероятен неприятный “сюрприз” в виде убитой сантехники, плесени и т.д.

* Одна из самых распространенных проблем — розетки в комнатах, находящиеся в необычных и неудобных местах. Иногда дизайнерские изыски приводят к тому, что зарядить телефон поблизости от кровати невозможно, а чтобы сделать прическу, приходится сидеть на полу перед зеркалом. Главная рекомендация — присматриваться к фотографиям в отзывах туристов.

* Случаются и “оригинальные” расположения функциональных зон номера. Например, часто телевизоры вешают в номерах так, что смотреть их становится настоящим мучением. К примеру, зона отдыха может находиться сбоку от телевизора, поэтому из нее турист никак не может его посмотреть, только исключительно лежа на кровати. Если данный “шумовой фон” туристу необходим, стоит обратить внимание и на это.

По материалам TourProm.