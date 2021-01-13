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13.01.2021, 10:45

Без теста теперь не пустят: с 26 января в США будут требовать со всех авиапассажиров справки на COVID-19

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Photo by Udayaditya Barua on Unsplash
Власти США с 26 января будут требовать со всех прибывающих международными рейсами пассажиров справку об отсутствии коронавируса, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

“Справки с отрицательным результатом теста будут требовать при посадке на международные рейсы, в том числе и с граждан США, возвращающихся домой. Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до поездки. Переболевшие коронавирусом пассажиры должны предоставить авиакомпании документ, подтверждающий, что они выздоровели”, — пишет издание.

В случае если пассажир не сможет предъявить ни одного из документов, ему может быть отказано в посадке на рейс. Исключение сделано лишь для экипажа авиакомпаний, военнослужащих и пассажиров до двух лет.

По словам директора CDC Роберта Р. Редфилда, тестирование авиапассажиров не устранит все риски, но позволит сделать путешествия более безопасными в сочетании с другими мерами предосторожности, такими как ношение масок и социальное дистанцирование.

В связи с выявлением нового штамма коронавируса в Великобритании в декабре 2020 года CDC 25 декабря ввели требование, согласно которому авиапассажиры на рейсах из Великобритании должны в обязательном порядке предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.

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