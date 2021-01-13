Хельсинки начнет тестировать на COVID-19 прибывающих из Таллинна пассажиров прямо на паромах
Город Хельсинки начнет тестировать прибывающих из Таллинна пассажиров на коронавирус прямо на кораблях. Речь идет о добровольном тестировании.
Решение связано с рекомендацией Ведомства здравоохранения и социального развития THL о проведении тестов в отношении всех прибывающих в Финляндию путешественников для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.
Эксперимент стартует в пятницу. Тогда тестироваться смогут пассажиры одного из кораблей, курсирующих между Хельсинки и Таллинном. В течение выходных такая возможность будет предложена всем пассажирам, прибывающим из Таллинна.
Власти Хельсинки объяснили, что возможность пройти тест прямо на корабле решили организовать из-за того, что в портах ресурсы тестирования используются не в полной мере. Особой целевой группой тестов являются люди, прибывающие в Финляндию на работу.
Пассажиров судов, курсирующих между Финляндией и Германией, планируют тестировать в терминале грузового порта Вуосаари.
Вчера министр базовых социальных услуг Криста Киуру (СДП) в программе Yle A-Studio заявила, что власти намерены усилить объемы тестирования в морских терминалах.
- Задача непростая, так как пассажиров много. При этом существует угроза с точки зрения распространения заболеваемости - в Эстонии она может быть в десятки раз выше, чем в Финляндии, - заявила Киуру.
Правительство проведет переговоры об ужесточении карантинных мер в среду. Среди возможных решений называется усиление контроля на границе.