Хельсинки начнет тестировать на COVID-19 прибывающих из Таллинна пассажиров прямо на паромах

Город Хельсинки начнет тестировать прибывающих из Таллинна пассажиров на коронавирус прямо на кораблях. Речь идет о добровольном тестировании.

Решение связано с рекомендацией Ведомства здравоохранения и социального развития THL о проведении тестов в отношении всех прибывающих в Финляндию путешественников для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.

Эксперимент стартует в пятницу. Тогда тестироваться смогут пассажиры одного из кораблей, курсирующих между Хельсинки и Таллинном. В течение выходных такая возможность будет предложена всем пассажирам, прибывающим из Таллинна.

Власти Хельсинки объяснили, что возможность пройти тест прямо на корабле решили организовать из-за того, что в портах ресурсы тестирования используются не в полной мере. Особой целевой группой тестов являются люди, прибывающие в Финляндию на работу.

Пассажиров судов, курсирующих между Финляндией и Германией, планируют тестировать в терминале грузового порта Вуосаари.

Вчера министр базовых социальных услуг Криста Киуру (СДП) в программе Yle A-Studio заявила, что власти намерены усилить объемы тестирования в морских терминалах.

- Задача непростая, так как пассажиров много. При этом существует угроза с точки зрения распространения заболеваемости - в Эстонии она может быть в десятки раз выше, чем в Финляндии, - заявила Киуру.

Правительство проведет переговоры об ужесточении карантинных мер в среду. Среди возможных решений называется усиление контроля на границе.