Эстонка, сделавшая карьеру от простой модели до пилота Boeing: о работе мечты, сокращении из-за коронавируса и вере в чудеса

Вскоре последовала обширная программа обучения, на которой Кади ближе познакомилась с неизвестным для нее типом самолета Boeing 737–800: его вес составляет почти 80 тонн, размах крыла - 36 метров, стоимость - около 80 млн долларов США.

На новой работе Кади приняли тепло и дружелюбно. Из 40 новых пилотом только 3 - женщины. Для новых работников был устроен традиционный гала-ужин и прием под названием Wing Ceremony, на котором также присутствовало руководство авиакомпании. Новые пилоты получили нагрудный значок в виде расправленный крыльев орла в переплетении букв "AA", символизирующий начало нового пути.

"American Airlines располагает широкой сетью рейсов и большим количеством направлений, что делало работу еще более интересной", - говорит Кади, проживающая в Сан-Диего.

Домашней базой Кади стал аэропорт Лос-Анджелеса, откуда она летала в разные города США, а также в Мексику. Новый тип самолета, условия работы совершенно другого, самого высокого уровня, очень хорошая зарплата. В среднем оклад пилотов в крупных американских авиакомпаниях составляет около 180 тысяч долларов в год.

По словам Кади, новое рабочее место стало для нее новым этапом саморазвития, долгожданной наградой за все приложенные усилия и труд. Она перевернула новую страницу в своей жизни, начав летать на огромном самолете Boeing-737-800 в звании первого офицера - по значимости второго человека на борту после капитана. Амбициозная девушка точно знала, что впереди ее ждут большие возможности для карьерного роста в международной компании, где можно работать аж до пенсии.

В начале 2000-ых уроженка Таллинна Кади выиграла конкурс и отправилась в далекий Бахрейн работать стюардессой. Потом выучилась на пилота, уехала в США и стала капитаном американского воздушного судна. Много лет Кади управляла 76-местным пассажирским самолетом типа Embraer, выполняя рейсы между небольшими городами западного побережья США. Но на этом Кади останавливаться не хотела - в ее мечтах были международные перелеты и большие самолеты.

Кади прошла обучение, успешно сдала все экзамены и стала одним из 14 000 пилотов American Airlines. Ей выдали погоны с тремя полосками, что означает звание первого офицера. Но Кади знала, что она сделает все от себя зависящее, чтобы однажды получить и заветные четыре полоски - звание командира воздушного судна. По ее словам, получение высшего звания зависит от того, сколько командиров самолетов решат уйти на пенсию. До коронакризиса это происходило довольно быстро - первые офицеры могли стать командирами уже через три года.

Но все изменилось весной 2020 года. В результате разразившейся пандемии коронавируса практически в течение одной ночи опустели все аэропорты, а прилегающие площадки были заполнены припаркованными самолетами. Все мечты Кади о карьерном росте в миг улетучились.

"Это произошло очень неожиданно. В авиации долгие годы все было замечательно, авиакомпании по всему миру получали прибыль, все планировали расти и развиваться, пилотов постоянно не хватало. Все изменилось в мгновение ока, никто не мог этого предвидеть", - рассказывает Кади.

В начале была надежда, что кризис закончится уже через несколько месяцев. Но чем дальше шло время, тем яснее все понимали, что люди еще долго будут бояться путешествовать и летать на самолетах. Даже после того, как долгожданная вакцина от коронавируса станет широко доступной.

Закрытие международных границ и изоляция людей резко сократили количество авиапассажиров. Если до марта 2020 года в США услугами авиакомпаний пользовалось в среднем около 2,2 млн человек в день, то после начала кризиса, вызванного распространением коронавируса по всему миру, количество пассажиров упало ниже отметки в 100 000 человек за день. Только за один месяц объем авиаперевозок упал на 96%. На летных парковках не хватало мест для самолетов, пришлось даже использовать внештатные аэропорты по всей стране. Многие авиакомпании обанкротились, в том числе и Compass Airlines, где Кади проработала много лет.