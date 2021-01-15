Эстонка, сделавшая карьеру от простой модели до пилота Boeing: о работе мечты, сокращении из-за коронавируса и вере в чудеса(22)
В начале 2000-ых уроженка Таллинна Кади выиграла конкурс и отправилась в далекий Бахрейн работать стюардессой. Потом выучилась на пилота, уехала в США и стала капитаном американского воздушного судна. Много лет Кади управляла 76-местным пассажирским самолетом типа Embraer, выполняя рейсы между небольшими городами западного побережья США. Но на этом Кади останавливаться не хотела - в ее мечтах были международные перелеты и большие самолеты.
Когда American Airlines стал набирать пилотов, Кади, не задумываясь, подала документы. Пройдя строгий отбор, она стала пилотом этого знаменитого авиационного гиганта США.
По словам Кади, новое рабочее место стало для нее новым этапом саморазвития, долгожданной наградой за все приложенные усилия и труд. Она перевернула новую страницу в своей жизни, начав летать на огромном самолете Boeing-737-800 в звании первого офицера - по значимости второго человека на борту после капитана. Амбициозная девушка точно знала, что впереди ее ждут большие возможности для карьерного роста в международной компании, где можно работать аж до пенсии.
Домашней базой Кади стал аэропорт Лос-Анджелеса, откуда она летала в разные города США, а также в Мексику. Новый тип самолета, условия работы совершенно другого, самого высокого уровня, очень хорошая зарплата. В среднем оклад пилотов в крупных американских авиакомпаниях составляет около 180 тысяч долларов в год.
"American Airlines располагает широкой сетью рейсов и большим количеством направлений, что делало работу еще более интересной", - говорит Кади, проживающая в Сан-Диего.
На новой работе Кади приняли тепло и дружелюбно. Из 40 новых пилотом только 3 - женщины. Для новых работников был устроен традиционный гала-ужин и прием под названием Wing Ceremony, на котором также присутствовало руководство авиакомпании. Новые пилоты получили нагрудный значок в виде расправленный крыльев орла в переплетении букв "AA", символизирующий начало нового пути.
Вскоре последовала обширная программа обучения, на которой Кади ближе познакомилась с неизвестным для нее типом самолета Boeing 737–800: его вес составляет почти 80 тонн, размах крыла - 36 метров, стоимость - около 80 млн долларов США.
Кади прошла обучение, успешно сдала все экзамены и стала одним из 14 000 пилотов American Airlines. Ей выдали погоны с тремя полосками, что означает звание первого офицера. Но Кади знала, что она сделает все от себя зависящее, чтобы однажды получить и заветные четыре полоски - звание командира воздушного судна. По ее словам, получение высшего звания зависит от того, сколько командиров самолетов решат уйти на пенсию. До коронакризиса это происходило довольно быстро - первые офицеры могли стать командирами уже через три года.
Но все изменилось весной 2020 года. В результате разразившейся пандемии коронавируса практически в течение одной ночи опустели все аэропорты, а прилегающие площадки были заполнены припаркованными самолетами. Все мечты Кади о карьерном росте в миг улетучились.
"Это произошло очень неожиданно. В авиации долгие годы все было замечательно, авиакомпании по всему миру получали прибыль, все планировали расти и развиваться, пилотов постоянно не хватало. Все изменилось в мгновение ока, никто не мог этого предвидеть", - рассказывает Кади.
В начале была надежда, что кризис закончится уже через несколько месяцев. Но чем дальше шло время, тем яснее все понимали, что люди еще долго будут бояться путешествовать и летать на самолетах. Даже после того, как долгожданная вакцина от коронавируса станет широко доступной.
Закрытие международных границ и изоляция людей резко сократили количество авиапассажиров. Если до марта 2020 года в США услугами авиакомпаний пользовалось в среднем около 2,2 млн человек в день, то после начала кризиса, вызванного распространением коронавируса по всему миру, количество пассажиров упало ниже отметки в 100 000 человек за день. Только за один месяц объем авиаперевозок упал на 96%. На летных парковках не хватало мест для самолетов, пришлось даже использовать внештатные аэропорты по всей стране. Многие авиакомпании обанкротились, в том числе и Compass Airlines, где Кади проработала много лет.
Но к октябрю государственная помощь закончилась. Профсоюз пилотов и руководство авиакомпании разработало для сотрудников несколько вариантов: уйти в отпуск с урезанной заплатой, согласиться на сокращенное рабочее время или досрочно выйти на пенсию (для пилотов старшего возраста). С последним вариантом согласились 850 пилотов, оставшиеся три четверти выбрали сокращенное рабочее время. Правительство США хотело и дальше продолжить выдачу субсидий, но появились разногласия с Конгрессом, и проект был приостановлен. На это также повлияли ноябрьские президентские выборы.
Столкнувшись с растущими трудностями, руководство American Airlines решило сократить более 1200 пилотов. По словам Кади, в американских авиакомпаниях при сокращении штата не учитывается результативность или успехи, а решение основывается исключительно на выслуге лет. "Начали с новичков. Поскольку я была одной из тех, кто только недавно пополнил ряды сотрудников компании, успев проработать к этому времени чуть меньше года, то в октябре я попала в список тех, кого надлежало сократить".
Кади говорит, что она предвидела такое вариант весной и начала искать источники дополнительного заработка, чтобы подкопить денег для экстренной ситуации. Она брала дополнительную работу в American Airlines, помогая другим коллегам адаптироваться к новой реальности в качестве члена так называемой группы поддержки во время отпуска.
«Утро 1 октября было для меня самым тяжелым - это был мой первый день в статусе официального безработного. Я окружила себя семьей и друзьями. Так сказать, мы вместе отметили начало моего нового испытания. Мама меня всегда учила, что жизнь нужно воспринимать как приключение, что в каждом плохом можно найти и что-то хорошее. Было бы скучно, если бы всегда всё шло хорошо".
По мнению Кади, когда весной из-за пандемии жизнь остановилась, случилось и много хорошего: "Движение на улицах стало не таким интенсивным, исчезли типичные для Южной Калифорнии автомобильные пробки, в аэропортах за окном зажужжали насекомые и стали летать маленькие птички, расцвели цветы, которых я раньше никогда не замечала, да и качество воздуха и видимость стали заметно лучше - пропали характерные для больших городов пыль и смог. Воздух стал чище, чем когда-либо.
Кади был вынуждена переехать, но она всегда была уверена, что сможет преодолеть все трудности. Она стала наслаждаться пробуждением без будильника, больше тренироваться и гулять на природе. Увлеклась серфингом в океане, знакомясь при этом с тюленями и дельфинами, стала больше читать, пошла на курсы боевых искусств и возобновила изучение испанского языка. В октябре Кади официально стала гражданином США и даже сходила на собеседование в одну новую американскую авиакомпанию.
На данный момент количество авиапассажиров в США снова выросло примерно до 1 миллиона в день. По словам Кади, возможно, она вернется к работе еще раньше, чем ожидала. А в конце 2020 года и вовсе произошло маленькое рождественское чудо - авиакомпания American Airlines сообщила сокращенным пилотам, что теперь с радостью примет их обратно.
"Это было очень большим сюрпризом. Все подробности пока неизвестны. Но я скрестила пальцы на удачу!"