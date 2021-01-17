Народный календарь: 17 января — день почитания свиней

Как говорили эстонцы, день Тыниса “ломает хребет зимы пополам”: считалось, что медведи в этот день переворачиваются на другой бок, а половина всех припасов для домашних животных должна была быть еще цела. Но особое внимание в этот день уделяли свиньям.

У народности сету, например, был обычай в день Тыниса выгонять свиней на улицу, чтобы показать им белый свет и, если повезет, солнце. В западной Эстонии, наоборот, свиней выгоняли из загона только на Масленицу, а вот на день Тыниса по хлеву, читая молитвы, прокатывали деревянное колесо, символизирующее солнце.

По случаю наступления дня Тыниса чествовали весь домашний скот, устраивали им праздничный обед, давая хлеб и молоко из подойника — считалось, что это принесет процветание всем животным.

В этот день принято было есть свиные головы, а также готовить блюда из свинины с горохом или фасолью.

Так как у древних эстонцев в день Тыниса самым почитаемым животным была свинья, то неслучайно именно 17 января 2008 года в Тарту перед зданием рынка была поставлена легендарная скульптура “Бронзовая свинья”.