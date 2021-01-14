ФОТО | В Латвии обнаружены уникальные витражи павильона ВДНХ, считавшиеся утерянными

Павильон Латвийской ССР в 60-е годы был перепрофилирован в павильон “Физика”, но как выяснил Воробьев, старые витражи не были ликвидированы, а демонтированы и вывезены в Латвию.

Четыре витража — “Рига”, “Музей”, “Взморье” и “Университет”, — были вывезены в Ригу. Русскоязычные названия во время реставрации были заменены латышскими. Сейчас витражи забраны в короба, подсвечены и украшают стены библиотеки одной из рижских гимназий. Delfi удалось выяснить, что это 3-я государственная гимназия, расположенная в Старой Риге.

Еще пять витражей Воробьев обнаружил в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее. Три витража — “Вентспилс”, “Даугавпилс” и “Мелиорация”, — расположены в оконном проеме на лестничной клетке. Исследователь оценил их состояние как “великолепное”. Витраж “Кулдига” находится в оконном проеме лестничного марша на чердак, в нем утеряна часть боковых стекол. Последний витраж найден на чердаке музея.

“В поиске местонахождения витражей наряду с исследователем принимали активное участие латышские специалисты, искусствоведы, работники музеев, а также родственники мастеров, работавших в 1950-х годах над созданием оригинальных витражей”, — указали в пресс-службе.

С 2017 года в павильоне №5 “Физика” продолжаются ремонтно-реставрационные работы. После реставрации, которая завершится в 2021 году, там разместится Центр комплекса городского хозяйства города Москвы.

Заместитель руководителя научной работы Даугавпилсского краеведческого и художественного музея Владислав Иванов рассказал Delfi, что действительно, часть витражей ВДНХ перешли музею. Кроме витражей, музей получил миниатюрный, действующий поезд, созданный студентами из Даугавпилса. Поезд перемещался по рельсам в павильоне Латвийской ССР.

Посетители могут осмотреть три витража, интегрированных в открытое пространство — коридор между двумя залами исторической экспозиции. Витраж “Кулдига” и витраж с красной звездой недоступны посетителям.

“Витражи в ближайшем будущем обретут новое место и новое значение в нашем музее. Совместно с Даугавпилсской городской думой и фирмой MARK Arhitekti музей начинает проект масштабной реновации и модернизации, и эти витражи будут интегрированы в интерьер обновлённого музея — как экспонаты, так и как уже традиционное украшение музея”, — указал Иванов.