Определены лучшие небольшие города мира в 2021 году
При составлении рейтинга города оценивались по 5 критериям: транспортная доступность для иностранных туристов, качество управления, уровень гостеприимства, забота об экологии и возможности для бизнеса.
Лучшим в этом году стал Порту (Португалия), занимавший в 2020 году девятое место. Второе место получает Левен (Бельгия), третье — Итошима (Япония). В первой пятерке также оказались Люцерн (Швейцария) и Виктория (Канада). В рейтинг попали еще два швейцарских города — Лозанна и Базель, занимающие 6 и 7 строчки соответственно. В прошлом году Лозанна лидировала в рейтинге. Замыкают десятку победителей Больцано (Италия), Ольборг (Дания) и Берген (Норвегия).
10 лучших небольших городов мира:
1. Порту (Португалия)
2. Левен (Бельгия)
3. Итосима (Япония)
4. Люцерн (Швейцария)
5. Виктория (Канада)
6. Лозанна (Швейцария)
7. Базель (Швейцария)
8. Больцано (Италия)
9. Ольборг (Дания)
10. Берген (Норвегия)
К сожалению, в рейтинг не вошел ни один из городов стран Балтии. Весь список из 25 городов, признанных лучшими, можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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