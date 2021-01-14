7 причин, почему зимовка в Азии — плохая идея

1. Адское пекло

Самый очевидный минус — жара: не «тепло и приятно», а «изнуряюще знойно». В Таиланде к февралю воздух прогревается до +35 °С (дожди могут идти разве что на Самуи), на Индонезию обрушиваются ливни (а повышенная влажность мешает переносить жару, особенно с непривычки), на южных вьетнамских курортах солнце тоже печет вовсю (при этом на севере, в Ханое или Халонге, довольно прохладно).

2. Не до работы

Жить в Азии не так уж и дешево: к примеру, квартира или домик в Камбодже, одной из самых дешевых стран Юго-Восточной Азии, обходятся в 150–500 USD (около 123-411 евро) в месяц, байк — от 70 USD (около 58 евро без учета депозита), плюс еда и остальные расходы — без сбережений или постоянного заработка никак. А как работать в атмосфере вечных каникул? Дни-близнецы сливаются воедино, на дворе то ли пятница, то ли июль, хочется сутками валяться на пляже — рабочую форму сохраняют лишь самые стойкие.

Фрилансерам на заметку: с интернетом почти везде беда. На мессенджеры и почту черепашьей скорости хватит, а вот ролик для трэвел-блога будет заливаться едва ли не всю ночь.

3. Живность повсюду

Комары и москиты, переносящие лихорадку денге и малярию, кусачие муравьи и огромные тараканы, шершни, ядовитые волосатые гусеницы и обжигающие кожу многоножки встречаются повсеместно. По пляжам Пхукета и Паттайи вечерами бегают мыши и крысы, в дома пробираются гекконы — абсолютно безобидные, но способные испугать.

4. Антисанитария



Вьетнамцы частенько колют лед для напитков прямо на асфальте, улицы Индии завалены мусором, балийцы скидывают пластик в овраги и реки. Даже в туристическом Тае уличные торговцы редко утруждаются мытьем рук, а повара в ресторанах — уборкой рабочего места.



Следовательно — пьем только бутилированную воду (и ею же чистим зубы), тщательно моем продукты и руки, выбираем проверенные едальни, а не удержавшись и попробовав вкусности из макашницы, — запасаемся терпением и сорбентами.

5. Угрозы здоровью