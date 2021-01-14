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14.01.2021, 11:00

7 причин, почему зимовка в Азии — плохая идея

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Photo by Steve Douglas on Unsplash
Сменить зимние холода на солнце, море и пальмы — план заманчивый. Или нет? Следуя ему, немало утомленных снегом европейцев переходят на удаленку (а то и вовсе бросают работу), кидают в чемодан купальники с шортами и едут зимовать в Азию, куда-нибудь в Таиланд или на Бали. Впрочем, прежде чем завидовать этим счастливчикам или самим бежать за билетами, портал Тонкости Туризма призывает учесть несколько нюансов.

1. Адское пекло

Самый очевидный минус — жара: не «тепло и приятно», а «изнуряюще знойно». В Таиланде к февралю воздух прогревается до +35 °С (дожди могут идти разве что на Самуи), на Индонезию обрушиваются ливни (а повышенная влажность мешает переносить жару, особенно с непривычки), на южных вьетнамских курортах солнце тоже печет вовсю (при этом на севере, в Ханое или Халонге, довольно прохладно).

2. Не до работы

Жить в Азии не так уж и дешево: к примеру, квартира или домик в Камбодже, одной из самых дешевых стран Юго-Восточной Азии, обходятся в 150–500 USD (около 123-411 евро) в месяц, байк — от 70 USD (около 58 евро без учета депозита), плюс еда и остальные расходы — без сбережений или постоянного заработка никак. А как работать в атмосфере вечных каникул? Дни-близнецы сливаются воедино, на дворе то ли пятница, то ли июль, хочется сутками валяться на пляже — рабочую форму сохраняют лишь самые стойкие.

Фрилансерам на заметку: с интернетом почти везде беда. На мессенджеры и почту черепашьей скорости хватит, а вот ролик для трэвел-блога будет заливаться едва ли не всю ночь.

3. Живность повсюду

Комары и москиты, переносящие лихорадку денге и малярию, кусачие муравьи и огромные тараканы, шершни, ядовитые волосатые гусеницы и обжигающие кожу многоножки встречаются повсеместно. По пляжам Пхукета и Паттайи вечерами бегают мыши и крысы, в дома пробираются гекконы — абсолютно безобидные, но способные испугать.

4. Антисанитария


Вьетнамцы частенько колют лед для напитков прямо на асфальте, улицы Индии завалены мусором, балийцы скидывают пластик в овраги и реки. Даже в туристическом Тае уличные торговцы редко утруждаются мытьем рук, а повара в ресторанах — уборкой рабочего места.


Следовательно — пьем только бутилированную воду (и ею же чистим зубы), тщательно моем продукты и руки, выбираем проверенные едальни, а не удержавшись и попробовав вкусности из макашницы, — запасаемся терпением и сорбентами.

5. Угрозы здоровью


В Азии все кругом кашляют и безо всякого коронавируса: снаружи духота, а в помещениях и транспорте кондиционеры работают на всю катушку. При таком перепаде температур не простыть невозможно, но простуда — меньшее из зол. Есть еще вышеупомянутые лихорадка денге и малярия, столбняк и другие опасные недуги, посему прививки перед поездкой и надежная страховка обязательны.

6. Непривычная еда


За годы жизни в нашем климате мы привыкли питаться зимой обстоятельно, калорийно. А тут вдруг — никакой колбасы, селедки и гречки, а хлеб, сыры и вообще молочные продукты дорогие: кило чеддера может стоить 50 USD (около 41 евро). Правда, во Вьетнаме продают кефир, а индусы добавляют в блюда йогурты и сливки, но привычный рацион все равно придется перестраивать. Упор — на свежие овощи и фрукты, рис, супы и морепродукты.
Манго, рамбутаны, гуаву и прочую экзотику часто выкладывают на прилавки недозрелыми, чтобы не сгнили до покупки.

7. Ушлые местные


Азиаты не стесняются зарабатывать на туристах: хитрят, завышают цены, порой даже откровенно врут. Поездка в такси по двойному тарифу, выявление «фатальных» поломок в технике, лишние блюда в счете за ужин, липовые скидки в магазинах и на рынках — все это давно в порядке вещей. Не дремлют и фейковые гиды и контролеры, валютчики, полицейские и другие мошенники, так что ухо надо держать востро.

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