В Хаапсалу отремонтируют и переименуют популярный спа-отель

Hestia Hotel Group заключила договор с Haapsalu Kuurort на оперирование историческим спа-отелем в Хаапсалу. Перед открытием в спа-отеле будут проведены ремонтные работы, финансируемые владельцем недвижимости, которые будут основаны на новой концепции оздоровительного спа, с целью предложить клиентам более современный и увлекательный спа-отдых. В дополнение к водно-банному отдыху и спа-процедурам, целью оздоровительного спа-центра является также предоставление вкусовых наслаждений и возможность совместного времяпровождения для семей, друзей и коллег. В ходе реконструкции площадь водно-банного центра увеличится почти вдвое — запланировано 5 различных саун, бассейн и 3 различных водных аттракциона. Также увеличится возможность для размещения более чем на 10% и фасад дома приобретет более свежий вид. Нынешние сотрудники Laine присоединятся к Hestia.

По словам исполнительного директора Hestia Hotel Group Кайсы Майленд, этот спа-отель в Хаапсалу очаровал своим прекрасным расположением в небольшом эстонском городке, на берегу великолепного Хаапсалуского залива и залива Вяйке Вийк, всего в нескольких минутах ходьбы от живописного Старого города Хаапсалу, а также хороший потенциал для развития отеля: “Мы увидели возможность воспользоваться текущей компетенцией Hestia Group в области управления отелями, а также спа-отелями. Наша цель — развить из отеля Laine более современный спа-отель, ориентированный на благополучие и развлечения, как был первый отель в нашей группе, Hestia Hotel Laulasmaa Spa, успехом которого мы очень гордимся”, положительно отозвалась Майленд.

По словам заведующей Haapsalu Kuurort Ирене Вяли, она рада, что исторические традиции курорта в Хаапсалу обретут новое дыхание с участием Hestia и послужат поводом для многих новых клиентов посетить спа-отель.