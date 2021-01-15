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15.01.2021, 10:21

В Финляндии решают, насколько необходимо перемещение людей между Хельсинки и Таллинном

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Foto: Kadri Paas
Глава отдела Ведомства здравоохранения THL Мика Салминен напоминает, что ситуация с коронавирусом в Эстонии хуже, чем в Финляндии, и между странами следует передвигаться как можно реже, пишет YLE.

Глава отдела Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мика Салминен заявил, что следует рассмотреть, насколько необходимо все перемещение между Финляндией и Эстонией.

“На практике надо удостовериться, что люди ездят туда-обратно как можно реже. Не надо совершать поездки каждую неделю. Также стоит подумать, возможно, целесообразно взять некий тайм-аут в этом вопросе”, — сказал он.

Большинство пассажиров пересекает границу Финляндии и Эстонии в целях работы.

В интервью Салминен также отметил, что, вопреки заявленному ранее, британский штамм коронавируса, по всей видимости, не является более заразным для детей и подростков. Несмотря на это, сейчас не время снимать ограничения, считает глава THL.

В среду вечером правительство провело переговоры о возможных новых ограничительных мерах. Пресс-конференция, на которой будут оглашены результаты переговоров, состоится сегодня в 10 часов.

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